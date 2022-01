Kim So Yeon thắng giải Daesang nhờ vai ‘ác nữ’ trong ‘Penthouse’

The Penthouse (Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu), Tài xế taxi (Taxi Driver), Bầu trời rực đỏ (Lovers of the red sky), Nữ thanh tra tài ba (One the woman) và Đội cầu lông thiếu niên (Racket boys)là những phim giành chiến thắng lớn tại lễ trao giải SBS Drama Awards 2021. Riêng Kim So Yeon với vai “ác nữ” Cheon Seo Jin trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưuđã được vinh danh giải Daesang cao quý.

Trên sân khấu nhận giải, Kim So Yeon xúc động nói: “Tôi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất cách đây 28 năm, trong một bộ phim của đài SBS. Tôi không thể tin rằng bây giờ nhận được giải thưởng lớn như thế này cũng từ đài SBS”.

Người đẹp chia sẻ: “Tôi vô cùng ấn tượng và cảm động trước những gì mà đạo diễn Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu đã thể hiện trên phim. Tôi xin cảm ơn biên kịch đáng yêu Kim Soon Ok, nhờ cô ấy tôi mới có thể đứng ở đây ngày hôm nay. Tôi cảm ơn dàn diễn viên và đoàn làm phim. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn và bày tỏ tình yêu của mình tới ông xã Lee Sang Woo, người đã luôn đưa ra những góp ý tích cực cho tôi suốt thời gian qua”.

Nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng và cho rằng Kim So Yeon hoàn toàn xứng đáng với giải Daesang tại SBS Drama Awards 2021. Trong cả 3 phần Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, mỹ nhân 8X đã thể hiện hoàn hảo vai Cheon Seo Jin, một người phụ nữ tham vọng đến mức cực đoan. Cheon Seo Jin làm nhiều điều kinh khủng từ ngoại tình cho đến giết hại cả người thân, bạn bè. Nhờ lối diễn xuất linh động và biểu cảm đa dạng của Kim So Yeon, Cheon Seo Jin không đơn thuần là một vai phản diện mà còn là một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng ghét ấn tượng trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi.





Trước khi lễ trao giải diễn ra, ban tổ chức SBS Drama Awards 2021 đã công bố danh sách ứng cử viên Daesang gồm Kim So Yeon, Honey Lee, Lee Je Hoon và Song Hye Kyo.

Cuối cùng, dù trượt giải Daesang SBS Drama Awards 2021, Honey Lee với vai Jo Yeon Joo/Kang Mi Na trong Nữ thanh tra tài ba được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc hàng đầu mảng phim truyền hình ngắn tập thể loại hài tình cảm. Còn Lee Je Hoon (Tài xế taxi) thắng giải Nam diễn viên xuất sắc mảng phim truyền hình ngắn tập thể loại giả tưởng. Song Hye Kyo trắng tay và cũng không có mặt tại lễ trao giải.

Ngoài Kim So Yeon, êkíp Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu cũng mang về nhiều giải thưởng tại SBS Drama Awards 2021, gồm Thành tựu trọn đời (biên kịch Kim Soon Ok), Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất (Choi Ye Bin, Han Ji Hyun), Nam diễn viên mới xuất sắc nhất (Kim Young Dae).