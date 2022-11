Thang Duy, YoonA được đề cử Ảnh hậu Rồng Xanh 2022

Ngày 8.11, giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh (Blue Dragon Awards) lần thứ 43 đã công bố danh sách đề cử chính thức. Riêng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) được xem là cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt khi quy tụ các người đẹp: Thang Duy, Yum Jung Ah, Park So Dam, YoonA và Chun Woo Hee.

Trong bảng đề cử cho ngôi Ảnh hậu, Thang Duy là minh tinh nước ngoài duy nhất và cũng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất. Vai Seo Rae của mỹ nhân gốc Hoa này trong phim Decision to Leave (Quyết tâm chia tay) đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người xem và giới chuyên môn.

Đối đầu với Thang Duy trong danh sách đề cử Ảnh hậu Rồng Xanh 2022 là Yum Jung Ah (Life is Beautiful, Đưa em tìm mối tình đầu), Park So Dam (Special Delivery, Quái xế giao hàng), YoonA (Confidential Assignment 2, Đặc vụ xuyên quốc gia) và Chun Woo Hee (Anchor, Bản tin chết).

Đặc biệt, đây là lần thứ 3 YoonA trở thành ứng cử viên của giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Rồng Xanh, sau năm 2019 và 2021. Thành viên nhóm SNSD cũng là nữ ca sĩ chuyển sang diễn viên duy nhất được đề cử Ảnh hậu năm nay. Theo nhiều người xem, nhân vật Park Min Young cá tính trong Đặc vụ xuyên quốc gia đã được YoonA thể hiện một cách duyên dáng và ấn tượng.





Dẫn đầu danh sách đề cử Rồng Xanh lần thứ 43 là Quyết tâm chia tay của nhà làm phim Park Chan Wook với 13 đề cử. Ê-kíp Quyết tâm chia tay là ứng cử viên nặng ký của các giải quan trọng như Phim hay nhất, Nam/Nữ diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Hình ảnh xuất sắc nhất…

Tiếp theo là Hansan: The Appearance of the Dragon (Thủy chiến đảo Hansan) và Hunt (Săn lùng nội gián), mỗi phim có 10 đề cử. Kingmaker và Broker (Người môi giới) xuất hiện trong 7 hạng mục đề cử. Emergency Declaration (Hạ cánh khẩn cấp) được xướng tên trong 4 hạng mục. Đáng chú ý, phim điện ảnh bị cấm chiếu tại Việt Nam là The Roundup (Ngoài vòng pháp luật 2) cũng được 4 đề cử Rồng Xanh 2022.

Chỉ có 15 hạng mục giải Rồng Xanh 2022 được công bố đề cử trong hôm 8.11. Một số hạng mục còn lại do khán giả bình chọn sẽ được thông báo ngay tại sự kiện. Lễ trao giải Rồng Xanh năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 25.11 tại Hội trường KBS ở Yeouido (Hàn Quốc).