Nhóm nhạc Kpop của Hanbin thắng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc

Giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của Genie Music Awards 2022 thuộc về hai nhóm nhạc là Tempest (dành cho nam) và Ive (nữ). Chiến thắng của cả hai nhóm đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Riêng với Tempest, đây là giải thưởng lớn đầu tiên mà các chàng trai đạt được sau gần 8 tháng hoạt động.

Trên sân khấu nhận giải, các thành viên xúc động gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, ê kíp, người hâm mộ… đã hỗ trợ cũng như ủng hộ nhóm suốt thời gian qua. Ngoài Genie Music Awards 2022, Tempest còn đang là ứng cử viên cho nhiều giải thưởng âm nhạc khác diễn ra vào cuối năm nay.

Tempest trực thuộc Yuehua Entertainment, ra mắt vào tháng 3 vừa qua và được xem là một trong những tân binh nam Kpop gây chú ý nhất năm nay. Nhóm gồm 7 giọng ca sở hữu vẻ ngoài cùng tài năng nổi bật: Hanbin, Ahn Hyeong Seop, Koo Bon Hyuk, Lee Eui Woong, Hwa Rang, Eun Chan và Kim Tae Rae. Đặc biệt, Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) là nam thần tượng người Việt Nam có lượng fan khá đông đảo.

Tempest đã phát hành các ca khúc Bad News, Can’t Stop Shining, Young & Wild… Nhóm gây ấn tượng với phong cách trình diễn tự tin, tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, Tempest còn chiếm nhiều cảm tình với khiếu hài hước khi đi show giải trí, livestream trò chuyện cùng fan. Tempest sẽ trở lại với mini album thứ ba On and On, ra mắt vào ngày 22.11 tới.





Genie Music Awards là một trong những lễ trao giải âm nhạc danh giá xứ kim chi, quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu Kpop. Năm nay, vì ảnh hưởng từ thảm kịch Halloween diễn ra tại Itaewon cách đây không lâu, Genie Music Awards phải hủy bỏ sự kiện thảm đỏ và không phát sóng trực tiếp. Toàn bộ lễ trao giải được ghi hình và chiếu sau.

Kết quả Genie Music Awards 2022 cũng thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Theo đó, nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh 2 giải thưởng lớn nhất (Daesang) của Genie Music Awards 2022 là Nghệ sĩ của năm và Album của năm (album Glitch Mode). Nam ca sĩ Lim Young Woong với bản hit Our Blues Our Life thắng giải Daesang Ca khúc của năm.

Các giải thưởng Genie Music Awards 2022 đáng chú ý còn lại, gồm: Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất - BTS, Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất - (G) I-DLE, Nghệ sĩ solo nam xuất sắc nhất - Lim Young Woong, Nghệ sĩ solo nữ xuất sắc nhất Tae Yeon (SNSD), Nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu - BTS, MV xuất sắc nhất - Red Velvet, Bản thu âm xuất sắc nhất - (G) I-DLE…