Tiffany (SNSD) xuất hiện, Song Joong Ki ‘hack tuổi’ trong tập 3 ‘Cậu út nhà tài phiệt’

Tập 3 Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate hay còn gọi Reborn Rich) cho khán giả chứng kiến bước chuyển lớn của Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki đóng) sau khi được hồi sinh trong thân xác của Jin Do Joon, cháu trai gia tộc họ Jin của Tập đoàn Soonyang.

Jin Do Joon với trí não của Yoon Hyun Woo nay đã lớn, trở thành tân sinh viên Đại học luật. Anh bộc lộ trí thông minh lẫn khôn khéo, giúp đỡ công việc làm phim của bố Jin Yoon Ki (Kim Young Jae) và nhận được sự tín nhiệm của ông nội Jin Yang Cheol (Lee Sung Min), cũng là chủ tịch tập đoàn Soonyang.

Sống sung túc trong thân xác của Jin Do Joon, nhưng Yoon Hyun Woo vẫn không quên truy tìm kẻ đã giết mình ở kiếp trước. Anh che giấu mục đích và âm thầm từng bước thực hiện kế hoạch trả thù. Đầu tiên, anh đầu tư cùng Oh Se Hyun (Park Hyuk Kwon), một doanh nhân cá tính.

Song Joong Ki tiếp tục là điểm nhấn của tập 3 Cậu út nhà tài phiệt với lối diễn xuất ấn tượng. Nam diễn viên thể hiện biểu cảm biến hóa đa dạng, từ vẻ mặt mỉm cười ngây ngô tỏ ra vô hại bên người nhà họ Jin cho đến ánh mắt sắc bén mỗi khi nhắc đến ý định mong muốn báo thù của mình.





Đặc biệt, tạo hình tân sinh viên đại học Jin Do Joon của Song Joong Ki trong tập 3 làm khán giả thích thú. Nhờ gương mặt cũng như ngoại hình trẻ trung và nụ cười tươi, mỹ nam 37 tuổi có thể dễ dàng vào vai thanh niên U20 tràn đầy nhiệt huyết.

Bên cạnh màn “hack tuổi” của Song Joong Ki, tập 3 Cậu út nhà tài phiệt còn gây chú ý với sự xuất hiện của Tiffany Young, thành viên nhóm SNSD (Girls' Generation). Trong tác phẩm, nữ thần tượng đảm nhận nhân vật Rachel. Đây là vai diễn đầu tiên của Tiffany trên màn ảnh sau các vai cameo (khách mời).

Sau 3 tập, rating Cậu út nhà tài phiệt đã bứt phá lên 2 chữ số, đạt tỷ suất người xem 10,8% cho tập ngày 20.11 và hứa hẹn sẽ tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.