Mỹ nhân U50 đẹp lộng lẫy trong ‘Cậu út nhà tài phiệt’

Mới đây, khoảnh khắc cả dàn sao Hàn của phim Cậu út nhà tài phiệt dùng bữa cùng nhau đã nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đặc biệt, trong ảnh, nữ diễn viên Jung Hye Young gây chú ý với nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ ở tuổi 49. Dân mạng cũng nhận xét Jung Hye Young không để lộ nhiều khoảng cách tuổi tác khi ngồi cạnh Song Joong Ki, dù cô hơn mỹ nam họ Song 12 tuổi.

Còn trong phim Reborn Rich, Jung Hye Young nổi bật với vẻ đẹp lộng lẫy. Theo Ten Asia (Hàn Quốc), nữ diễn viên U50 tỏa sáng cùng phong thái thanh lịch và diễn xuất tinh tế khi hóa thân thành Lee Hae In, một ngôi sao đình đám, con dâu út của gia tộc họ Jin của Tập đoàn Soonyang và cũng là mẹ của Jin Do Joon (Song Joong Ki đóng).

Ngay từ tập đầu tiên Cậu út nhà tài phiệt, Lee Hae In đã tạo nên bầu không khí căng thẳng khi thể hiện rõ lập trường cứng rắn, quyết tâm đòi lại công bằng cho gia đình nhỏ của mình sau những gì mà các thành viên họ Jin gây ra. Tuy nhiên, đến các tập tiếp theo, khi mạch phim quay lại quá khứ, Lee Hae In lại bất ngờ xuất hiện với vẻ dịu dàng và ngọt ngào bên chồng con.

Lối diễn xuất biến hóa đầy tinh tế và khéo léo của Jung Hye Young thể hiện được sự thay đổi của nhân vật Lee Hae In qua thời gian, đồng thời, giúp khán giả dễ dàng cảm nhận rõ hơn sự biến chuyển ở mỗi thời kỳ trong phim. Đặc biệt, phong cách thời trang sang chảnh và thanh lịch của mỹ nhân sinh năm 1973 cũng được khen ngợi.





Ngoài Cậu út nhà tài phiệt, Jung Hye Young cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả với vai Song Eun Ha trong Đằng sau mỗi ngôi sao (Behind Every Star) đang chiếu vào mỗi tối thứ 2 - 3 hằng tuần trên kênh cáp tvN. Ten Asia nhận xét Jung Hye Young khắc họa sống động nhân vật Song Eun Ha, một người vợ xinh đẹp và sụp đổ niềm tin lẫn tình yêu dành cho chồng Ma Tae Oh (Lee Seo Jin) khi biết anh không chung thủy.

Ten Asia cho rằng minh tinh kỳ cựu Jung Hye Young đang có màn trở lại ấn tượng cùng hai phim hot Cậu út nhà tài phiệt và Đằng sau mỗi ngôi sao. Trong khi đó, người xem kỳ vọng vào diễn xuất bùng nổ của ngôi sao Hàn tài năng này trong các tập tiếp theo của cả hai phim.

Jung Hye Young là nữ diễn viên kỳ cựu xứ kim chi. Tại Việt Nam, cô được biết đến qua các phim Chim lửa, Người tình, Nụ hôn tinh nghịch, Tạm biệt quá khứ, Quân vương giả mạo, Hoa tuyết điểm… Jung Hye Young và ông xã Sean (thành viên nhóm Jinusean) là đôi vợ chồng nghệ sĩ Hàn rất được lòng công chúng. Cả hai thường xuyên làm từ thiện, tham gia nhiều chiến dịch cộng đồng ý nghĩa suốt nhiều năm qua. Sao phim Cậu út nhà tài phiệt và chồng có 4 người con.