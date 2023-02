Chuyện tình đẹp trong 'Thanh âm tình đầu'

Thanh âm tình đầu chinh phục giới truyền thông và người hâm mộ xứ Hàn. Cảm giác lưu luyến cứ níu chân khán giả sau khi phim kết thúc.

Được làm lại từ phim điện ảnh cùng tên năm 2000 do Yoo Ji-tae và Kim Ha-neul đóng chính, so với phiên bản gốc, Thanh âm tình đầu của năm 2022 tập trung nhiều hơn vào cuộc đời, hoài bão bên cạnh những rung động đầu đời của các nhân vật.

Kim Hye-yoon và Yeo Jin-goo trong phim Thanh âm tình đầu IMDb

Mối tình đầu thời sinh viên mộng mơ, đầy hoài bão được thể hiện qua câu chuyện của sinh viên đại học Yong (Yeo Jin-goo, 25 tuổi) trúng "tiếng sét" với bạn nữ cùng khoa cơ khí Han-sol do Kim Hye-yoon thể hiện.

"Trước khi bấm máy, tôi từng nghĩ đến hình ảnh điển hình về mối tình đầu của ai đó – một cô gái trong sáng và xinh đẹp với mái tóc dài. Nhưng khi đọc qua kịch bản, tôi quyết định vào vai một cô gái tóc xoăn với tính cách sôi nổi đầy táo bạo", Kim Hye-yoon nói trong buổi họp báo phim.

Trailer phim Thanh âm tình đầu

Kim nhấn mạnh rằng hai cảnh trong đó nhân vật của cô đứng lên chống lại một người bạn cùng khoa ăn nói thô lỗ tại một quán bar và nhiệt tình chơi trò khiêu vũ Pump It Up tại một khu trò chơi điện tử là cảnh cô thích nhất.

Thanh âm tình đầu đưa khán giả trở lại những năm cuối thập niên 1990. Bộ phim mới nhất của nữ đạo diễn Seo Eun-young lấy bối cảnh năm 1999, sinh viên đại học Yong vừa trở lại trường sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ở đó, anh gặp mối tình đầu của mình, sinh viên năm nhất Han-sol. Trong khi đó, Mu-nee (Cho Yi-hyun) đang sống ở hiện tại, có tình cảm thầm kín với người bạn thân Oh Yeong-ji (Na In-woo).

Cho Yi-hyun (vai Mu-nee) đang sống thời hiện tại IMDb

Vào một ngày có thể nhìn thấy nguyệt thực toàn phần, tình cờ Yong giao tiếp với Mu-nee qua bộ đàm.

"Khi tôi nhận được đề nghị làm lại bộ phim gốc, tôi nghĩ còn quá sớm. Và sau đó tôi nhận ra rằng đã hơn 20 năm rồi", nữ đạo diễn nói. "Thời gian trôi nhanh quá".

Trong khi đạo diễn cảm thấy áp lực từ sự thành công của bộ phim gốc, cô cũng coi đây là lý do chọn viết kịch bản và chỉ đạo dự án mới. "Tôi tin vào sức mạnh của nguyên tác", Seo Eun-young cho biết.

Một số cảnh quan trọng và đầy cảm xúc trong phim có các ca khúc nổi tiếng nhiều năm trước của Hàn Quốc, bao gồm The Letter của Kim Kwang-jin, ra mắt năm 2000, The Way to You của ca sĩ Park Sang-min hay Confession của Park Hye-kyung khiến người xem không khỏi xốn xang.

"Tôi nghĩ nhạc phim gốc rất quan trọng trong một bộ phim lãng mạn. Tôi đặc biệt xem xét lời bài hát để phù hợp với hoàn cảnh của nhân vật", nữ đạo diễn nhận định.

Yeo Jin-goo làm việc với một nhà tạo mẫu thời trang có mẫu thiết kế từ những năm 1990. Điều đó giúp tạo ra hình ảnh chân thực và anh cũng sử dụng trang phục của ban nhạc K-pop Sechs Kies để tham khảo.

Khác với bộ phim gốc, trong bộ phim làm lại, hai nhân vật Yong và Mu-nee từ hai thời kỳ khác nhau đã gặp nhau ở hiện tại.

"Tôi muốn họ gặp nhau. Cũng có một cảnh tương tự trong bộ phim gốc khi nhân vật mà Yoo Ji-tae thủ vai được xem nhân vật của Kim Ha-neul giảng dạy với tư cách là một giáo sư. Với bộ phim của chúng tôi, tôi muốn họ tiến thêm một bước và có cơ hội nói chuyện với nhau", nữ đạo diễn cho biết.

Nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối sau khi xem Thanh âm tình đầu. Bộ phim có những chi tiết khiến khán giả đồng cảm và thấy mình như trầm lắng hơn, cùng vui buồn qua câu chuyện tình vượt lên trên sự nồng nhiệt và nỗi day dứt, cuối cùng để lại ấn tượng sâu đậm. Không day dứt sao được khi mà những ai đang trong độ tuổi 40-45, thậm chí 50 bỗng trở lại thời thanh xuân với những kỷ niệm khó quên khi còn ngồi trên ghế giảng đường, mắt cứ liếc nhìn cô gái cùng trường xinh đẹp, dịu dàng… mà lòng cứ nơm nớp lo sợ đám bạn trai cùng lớp phá bĩnh.

Từ trang phục đến âm nhạc, cảnh quan thậm chí đến cái điện thoại Motorola StarTac huyền thoại thuở nào bỗng dưng tái hiện, đưa cảm xúc khán giả trôi về quá khứ của hơn 20 năm trước, thời dấy lên tin đồn tận thế với sự cố Y2K.

Mu-nee (Cho Yi-hyun) đang sống ở hiện tại, có tình cảm thầm kín với người bạn thân Oh Yeong-ji (Na In-woo) IMDb

Diễn xuất nhẹ nhàng, trong trẻo của dàn diễn viên trong Thanh âm tình đầu cũng là nhân tố giúp phim thành công. Từ những rung động đầu đời, ngại ngùng trốn tránh tình cảm của chính mình, rồi quyết tâm theo đuổi "người trong mộng", cuối cùng là đau khổ, dằn vặt trong hoài nghi và hờn ghen… là những sắc thái đầy cảm xúc được thể hiện trọn vẹn qua diễn biến tâm lý của Yong.

Nỗi lo cơm áo của chàng sinh viên sắp ra trường Yong trong thời khủng hoảng kinh tế 20 năm sau vẫn lập lại với Oh Yeong-ji khiến khán giả trẻ không khỏi đồng cảm.

Mặc dù đỗ vào trường đại học danh tiếng, việc không yêu thích ngành học cộng với gánh nặng tài chính làm Yeong-ji phải vật lộn với cuộc sống khi chỉ vừa bước qua độ tuổi 20. Nhịp sống bận rộn, vất vả khiến anh dường như không còn thời gian để quan sát và nhận ra tình cảm mà cô bạn thân dành cho mình. Bộ phim thể hiện một cách nhẹ nhàng thông điệp: những người trẻ trong độ tuổi 20 luôn đầy âu lo, hoài nghi về tương lai của chính mình dù bất kể thời đại nào.

Thanh âm tình đầu ra rạp toàn quốc vào ngày 10.2.