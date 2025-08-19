Chuyện tình giữa Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada đã 'hạ nhiệt'

Theo Daily Mail ngày 18.8, một tháng trước, cả hai từng bị bắt gặp ăn tối thân mật tại Montreal (Canada). Sau đó, Justin Trudeau còn có mặt ở đêm diễn trong tour Lifetimes cháy vé của Katy Perry ở thành phố Winnipeg (Canada). Tuy nhiên, nguồn tin cho biết sự liên lạc giữa họ đã giảm hẳn trong hai tuần gần đây.

Mối tình bất ngờ và sự kết thúc chóng vánh?

"Cô ấy bận, anh ấy cũng bận. Họ đều có nhiều việc phải lo và sự mới mẻ trong mối quan hệ này đã không còn. Không có gì tiêu cực cả, chỉ là họ không còn trò chuyện thường xuyên. Điều này có thể thay đổi, nhưng hiện tại, mọi thứ đã lắng xuống", một người thân cận với cả hai tiết lộ.

Justin Trudeau và Katy Perry ăn tối thân mật cùng nhau ở Montreal (Canada) vào tháng trước Ảnh: Pagesix

Nguồn tin cũng cho biết, việc hẹn hò với Katy Perry đã đem lại quá nhiều sự chú ý ngoài mong đợi cho Justin Trudeau, đặc biệt khi loạt ảnh dùng bữa tối cùng nhau được lan truyền rộng rãi. "Tôi biết chắc rằng Justin không vui khi những bức ảnh đó bị tung ra. Đó mới chỉ là buổi hẹn đầu tiên, vậy mà lại trở thành một chủ đề ồn ào. Đây không phải là điều ông ấy mong muốn", nguồn tin chia sẻ.

Justin Trudeau được cho là chưa sẵn sàng để đối mặt với sức ép dư luận khi hẹn hò một ngôi sao âm nhạc tầm cỡ toàn cầu như Katy Perry. "Nó có thể rất ồn ào và dễ khiến người ta cảm thấy choáng ngợp", nguồn tin nói thêm.

Justin Trudeau bị bắt gặp tham dự đêm diễn của Katy Perry tại Canada cùng cô con gái 16 tuổi của mình Ảnh: TikTok avocado6713

Trong khi đó, một nguồn tin khác khẳng định hiện tại Katy Perry và Justin Trudeau chỉ dừng lại ở mức bạn bè: "Cô ấy chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới. Katy vẫn cần tập trung vào việc chữa lành sau khi chia tay Orlando Bloom".

Dù mối quan hệ giữa Katy Perry và Justin Trudeau khiến nhiều người bất ngờ, cả hai được cho là đã có sự kết nối tức thì ngay từ lần đầu gặp mặt. "Họ quan tâm đến nhau, nhưng sẽ mất thời gian để biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Cô ấy vẫn đang đi lưu diễn khắp thế giới, còn ông ấy thì đang sắp xếp lại cuộc sống sau khi không còn là thủ tướng", một nguồn tin chia sẻ với People.

Một nguồn tin thứ hai nói với tờ Daily Mail rằng Katy Perry vẫn đang trong quá trình chữa lành sau cuộc chia tay với nam diễn viên Orlando Bloom sau gần 10 năm bên nhau Ảnh: Instagram katyperry

Justin Trudeau và vợ cũ Sophie Grégoire tuyên bố ly thân vào năm 2023 sau 18 năm chung sống. Cả hai có 3 người con: Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).

Về phía Katy Perry, cô và Orlando Bloom xác nhận chia tay hồi đầu tháng 7 sau gần 10 năm bên nhau. Cặp đôi có chung một con gái 5 tuổi, bé Daisy.