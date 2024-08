Chuyện tình lãng mạn của siêu mẫu Bella Hadid và bạn trai cao bồi

Siêu mẫu 27 tuổi Bella Hadid đang có những ngày hạnh phúc, chìm đắm trong mối tình lãng mạn cùng chàng cao bồi Mỹ Adan Banuelos. Cặp đôi công khai mối quan hệ trên mạng xã hội nhưng hiếm hoi chia sẻ chuyện riêng tư.

Bella Hadid và bạn trai cao bồi Adan Banuelos PAGE SIX

Mới đây khi xuất hiện trên podcast Along For the Ride, bạn trai của Bella Hadid gây sốt khi tiết lộ bạn gái siêu mẫu của anh đã chuyển đến sống cùng trong chiếc xe kéo của anh khi họ mới bắt đầu mối tình lãng mạn.

Adan kể Bella trông thật ngầu khi lái chiếc xe kéo này một cách vui vẻ. "Chiếc xe kéo 5 bánh đó luôn mang đến cảm giác nhỏ bé, nhưng khi người mà bạn thích dành thời gian cùng đến ở chung, chiếc xe kéo trở thành một căn biệt thự", anh nói.

Chàng cao bồi nói bạn gái là ưu tiên số một của anh PAGE SIX

Adan kể bạn gái anh sẽ thức dậy vào lúc 2 giờ 30 sáng để mang bữa sáng cho mọi người trong cuộc thi đua ngựa và cô luôn là người cổ vũ số một của anh. "Cô ấy luôn nhất quán, lạc quan, tích cực và nồng hậu với mọi người mà cô ấy gặp. Bella giúp chăm sóc ngựa và những việc tương tự như vậy, điều đó thật tuyệt vời", Adan kể say sưa trong podcast.

Cặp đôi đã cùng nhau sống trong xe kéo một thời gian nhưng gần đây, Bella cũng đã mua nhà riêng ở Texas (Mỹ) và xem đây như một khoản đầu tư tốt. Adan tiết lộ đang xây nhà riêng và nói rằng bạn gái là động lực để anh làm việc chăm chỉ, thu xếp mọi thứ và chia sẻ mọi thành quả cùng cô.

Chàng cao bồi 35 tuổi dành những ngôn từ đẹp nhất cho bạn gái siêu mẫu. Anh lưu ý rằng vẻ đẹp ngoại hình không thể so sánh với con người thật của cô. Niềm hạnh phúc và may mắn mà anh có được khi đồng hành cùng Bella không thể diễn đạt bằng lời. Trong mắt anh, cô là một trong những người tốt bụng, rộng lượng và ngọt ngào nhất.

Trong mắt bạn trai, Bella là cô gái tích cực và giản dị. Chân dài 27 tuổi yêu thích cuộc sống nông trại và luôn gây ấn tượng với phong cách "cowboy girl" INSTAGRAM NV

Bella Hadid sinh năm 1996, nổi tiếng là một siêu mẫu đình đám quốc tế và nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Bella sở hữu chiều cao 1,75m và thân hình nóng bỏng. Cùng với chị gái Gigi Hadid, Bella là một trong những chân dài 9X đắt giá nhất thế giới.

Bella nổi tiếng là một người yêu ngựa. Song song với cuộc sống sang chảnh và công việc đáng mơ ước cô còn có cuộc sống nông trại bình yên, dân dã bên những chú ngựa. Chị của Bella từng kể rằng nông trại của mẹ ở Pennsylvania chính là nơi mà ba chị em nhà Hadid nghỉ ngơi sau những ngày sống bận rộn, theo Daily Mail.

Adan Banuelos là một trong những chàng cao bồi thành công nhất trong những năm gần đây. Anh kiếm được hơn 5 triệu USD từ công việc này và có tên trong Hội danh vọng của Hiệp hội cưỡi ngựa quốc gia (Mỹ).

Bella yêu ngựa và thích đua ngựa INSTAGRAM NV

Adan và Bella gặp nhau vào đầu năm 2023 tại một cuộc thi đua ngựa. Vào tháng 10 cùng năm, cặp đôi được phát hiện nắm tay và hôn nhau khi đi chơi ở Texas. Vào ngày lễ Tình nhân năm nay, siêu mẫu 27 tuổi xác nhận mối quan hệ hẹn hò cùng chàng cao bồi thông qua Instagram. Cặp đôi siêu mẫu và cao bồi Mỹ gắn bó với nhau vì tình yêu chung dành cho ngựa và sở thích của Bella với bộ môn đua ngựa.

Mặc dù dành phần lớn thời gian ở quê nhà Texas, chàng cao bồi vẫn tháp tùng bạn gái đến buổi ra mắt Orebella của cô tại New York vào tháng 5 vừa qua. Nói về chuyện tình lãng mạn của mình, anh cho biết: "Kể từ lần gặp đầu tiên, mọi chuyện diễn ra theo hướng tích cực. Cô ấy chịu đựng tôi, cô ấy yêu tôi và tôi yêu cô ấy đến phát điên!".