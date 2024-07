Cuối tháng 11.2022, tin đồn Baifern Pimchanok - Nine Naphat đang hẹn hò bỗng được lan truyền rầm rộ. Ngay sau đó, Nine Naphat công khai thừa nhận thích đàn chị và cho biết vừa tỏ tình với cô. Tại một sự kiện vào đầu tháng 12.2022, Baifern Pimchanok xác nhận cô đã được đồng nghiệp điển trai bày tỏ tình cảm và ngại ngùng tiết lộ mối quan hệ "trên mức tình bạn" của họ chỉ mới bắt đầu. Mỹ nhân 9X chia sẻ Nine là một chàng trai tốt, đáng yêu.