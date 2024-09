Chuyện tình như mơ của Đoàn Văn Hậu và người đẹp Hà thành

Ấ N TƯỢNG ĐẦU TIÊN

Doãn Hải My từng được biết đến là người đẹp nằm trong top 10 Hoa hậu VN 2020. Ở độ tuổi mười chín đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, Hải My với gương mặt khả ái và vẻ đẹp dịu dàng khiến biết bao chàng trai xiêu lòng. Đoàn Văn Hậu cũng nằm trong số đó. Hậu vệ sinh năm 1999 thừa nhận anh đã bị cuốn hút trước vẻ đẹp của Hải My. Cầu thủ quê Thái Bình đã áp dụng phương thức đơn giản nhất, đó là làm quen thông qua lời mời kết bạn trên mạng xã hội. Đây cũng là xuất phát điểm cho mối tình đẹp của một cặp đôi trai tài gái sắc.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ẢNH: NVCC

Văn Hậu và con trai

Trong khi Văn Hậu bị cuốn hút ngay bởi sự ưu tú của Hải My, thì ấn tượng đầu tiên của người đẹp sinh năm 2001 về đối phương là màn chào hỏi "độc, lạ". Tin nhắn đầu tiên mà hậu vệ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội gửi đến người đẹp top 10 Hoa hậu VN 2020 là biểu tượng vẫy tay và câu "hello em".

Sau này, trong lễ cưới của chính cặp đôi, Doãn Hải My từng tiết lộ rất bất ngờ và ấn tượng với Văn Hậu, vì trước đó chưa từng có ai làm quen cô theo cách… nhạt nhẽo đến vậy. Nàng cảm thấy thích thú, nhưng vẫn "quyết tâm" không trả lời tin nhắn của chàng với lý lo bận học.

H ÌNH MẪU LÝ TƯỞNG CỦA V ĂN H ẬU

Nếu Đoàn Văn Hậu từng bị "bơ" ngay từ những tin nhắn làm quen, thì trong lần đầu bày tỏ lòng mình, hậu vệ sinh năm 1999 cũng không nhận được kết quả như ý. Văn Hậuh đã thất bại trong lần tỏ tình đầu tiên, khi Hải My muốn cả hai có thêm thời gian nói chuyện, gặp gỡ để hiểu nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, Văn Hậu không vì thế mà nản lòng, khi cho rằng đối phương cũng có tình cảm và đã "bật đèn xanh" với anh. Sự kiên trì, nỗ lực của Văn Hậu được đền đáp khi cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào tháng 8.2020. Khoảnh khắc chàng tiến đến tặng hoa và ôm nàng để an ủi trong đêm chung kết Hoa hậu VN 2020 (tháng 11.2020) như lời xác nhận về mối quan hệ của cả hai.

Gia đình nhỏ bé của Văn Hậu

Đến tháng 8.2022, tròn 2 năm bên nhau, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mới chính thức công khai hẹn hò. Đó là lúc cặp đôi trẻ đã đủ chín chắn, tin tưởng nhau và cũng nghĩ đến tương lai xa hơn: một mái ấm hạnh phúc. Với Văn Hậu, Hải My chính là hình mẫu lý tưởng mà anh luôn tìm kiếm.

Hậu vệ 25 tuổi bày tỏ: "Cô ấy là người tử tế. Cô ấy hiểu về con người, về cuộc sống đời thường và cả cuộc sống bóng đá của tôi. Những khi tôi đi thi đấu ở xa, hay nhiều lúc tôi đối mặt với áp lực lớn nhất, cô ấy đều có thể chia sẻ. My là cô gái nhẹ nhàng, tinh tế. Khi tôi nôn nóng, cô ấy luôn là người đưa ra lời khuyên, giúp tôi bình tĩnh để giải quyết mọi việc".

"My là cô gái thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác cô ấy không khác gì một cô gái ở quê. Mọi việc nhà, cô ấy làm được hết. Khi nhà tôi có cỗ, rất nhiều bát đĩa, cô ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế", Văn Hậu chia sẻ.

Đoàn Văn Hậu chạy đua cho AFF Cup 2024 Đoàn Văn Hậu gia nhập CLB Công an Hà Nội từ tháng 1.2023 và dính chấn thương gót chân từ đầu mùa giải 2023 - 2024. Kể từ tháng 10.2023, cầu thủ quê Thái Bình cũng chưa thi đấu phút nào cho đội tuyển VN. Hiện Đoàn Văn Hậu vẫn tích cực hồi phục chấn thương và dự kiến có thể xỏ giày tập nhẹ vào tháng 9 này. Anh đang chạy đua với thời gian để trở lại sớm nhất trong màu áo CLB Công an Hà Nội thi đấu ở V-League 2024 - 2025 và đặc biệt là góp sức cho đội tuyển VN tại AFF Cup vào tháng 12 sắp tới.

C ÁI KẾT ĐẸP

Sau 3 năm hẹn hò, Đoàn Văn Hậu lên kế hoạch cầu hôn mỹ nhân Hà thành vào tháng 9.2023. Trong giây phút chàng ôm hoa, rút nhẫn, quỳ xuống cầu hôn, Doãn Hải My đã rơi nước mắt vì hạnh phúc và ngay lập tức gật đầu.

Gia đình hạnh phúc của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ẢNH: NVCC

Cuối tháng 11.2023, trai tài gái sắc tổ chức lễ cưới linh đình, chính thức về chung một nhà. Trong không gian ngập tràn hoa cùng tiếng vỗ tay chúc phúc của cả khán phòng, Đoàn Văn Hậu lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ hình quả bóng rồi từ từ mở ra. Anh lấy chiếc nhẫn cưới đặt trong quả bóng rồi đeo vào ngón tay Doãn Hải My. Nước mắt một lần nữa chảy trên má nàng, đánh dấu cột mốc đặc biệt cho tình yêu của hai người.

Vài tháng sau khi kết hôn, hậu vệ của CLB Công an Hà Nội hạnh phúc báo tin đôi vợ chồng trẻ đã "săn bé rồng" thành công. Doãn Hải My hạ sinh con trai đầu lòng vào đầu tháng 5.2024.

Giờ đây, động lực để Đoàn Văn Hậu trở lại mạnh mẽ trên sân cỏ càng lớn hơn, khi sau lưng anh là một gia đình nhỏ đúng nghĩa, với vợ đẹp và con ngoan đang cổ vũ tinh thần. (còn tiếp)