Chuyện tình thăng trầm của chân dài 1,2 m và bạn trai kém tuổi

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng quen nhau khi cùng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu - diễn viên. Cặp đôi nhanh chóng bén duyên và gắn bó, song khi tình cảm bước sang giai đoạn sâu hơn, những khác biệt trong tính cách bắt đầu khiến họ nảy sinh mâu thuẫn.

Chuyện tình 8 năm của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Anh gây chú ý khi nhiều lần hợp tan Ảnh: FBNV

Lý do Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng chia tay

"Chúng tôi chia tay không vì phản bội hay tổn thương, mà do không hiểu nhau. Khi tôi nói một đằng, anh ấy hiểu một nẻo. Sự khác biệt tích tụ khiến cả hai cảm thấy không còn đồng điệu. Và rồi, khi quyết định dừng lại, tôi phát hiện mình đang mang thai", người đẹp 9X chia sẻ. Quãng thời gian đó, Trương Mỹ Nhân chọn cách im lặng, không công khai chuyện riêng. Cô nói với bạn trai rằng hãy tiếp tục sự nghiệp, còn bản thân sẽ tự lo cho con. "Tôi không muốn làm khó ai cả. Khi đã hết tình cảm, mình không thể bắt người ta ở bên cạnh chỉ vì trách nhiệm", cô thẳng thắn.

Sao nữ 9X luôn chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên mạng xã hội cùng bạn đời của mình. Cô tiết lộ dành nhiều thời gian để vun vén hạnh phúc cho tổ ấm Ảnh: FBNV

Thời gian làm mẹ đơn thân trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Trương Mỹ Nhân. Cô vừa phải đảm nhận vai trò người mẹ, vừa tự lập trong công việc và học cách cân bằng cảm xúc. Nữ diễn viên cho biết, việc một mình nuôi con không hề dễ dàng, song chính quãng thời gian đó giúp cô thấu hiểu hơn giá trị của sự kiên cường và tình yêu thương. Trong quá trình cùng nhau chăm sóc con gái, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng dần tìm lại được sự thấu hiểu. Tình cảm giữa họ hồi sinh từ những điều nhỏ bé, khi cả hai học cách lắng nghe, chia sẻ và đặt con lên trên mọi khúc mắc. "Con chính là sợi dây kết nối khiến chúng tôi nhận ra, yêu thương không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm và sự trưởng thành", sao phim Nơi ngọn gió dừng chân bộc bạch.

Sau khi tái hợp, cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2023. Dù chưa tổ chức lễ cưới, họ đã có hai con chung và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội. Gia đình nhỏ từng góp mặt trong các chương trình truyền hình như Thử thách lớn khôn, Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân... ghi điểm với khán giả nhờ sự tự nhiên và gần gũi. Trương Mỹ Nhân cho biết, cô cảm thấy may mắn khi có một mái ấm trọn vẹn, song vẫn nhấn mạnh rằng hành trình này không hề dễ dàng. "Tôi không khuyên ai có con trước khi cưới, vì mọi chuyện nên theo đúng trình tự. Nếu chưa vững vàng về tài chính, niềm vui làm cha mẹ có thể biến thành áp lực. Khi có con, bạn cần chuẩn bị tâm lý thật tốt để tận hưởng trọn vẹn hành trình đó", cô chia sẻ.

Hiện tại, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên tổ ấm nhỏ. Gia đình của cặp đôi 9X được nhiều người ví như hình mẫu của một chuyện tình đẹp trong showbiz Việt. Ngoài thời gian chăm sóc hai con, cả hai vẫn duy trì thói quen cùng nhau du lịch, hẹn hò riêng để giữ lửa hạnh phúc. Trương Mỹ Nhân cho biết cô trân trọng sự thay đổi của bạn trai kém tuổi, đã trở nên chững chạc, điềm đạm và biết quan tâm hơn kể từ khi làm cha. Phí Ngọc Hưng sinh năm 1997, là diễn viên - người mẫu, từng tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Trong khi đó, Trương Mỹ Nhân ghi dấu ấn với chiều cao 1,78 m và đôi chân dài 1,2 m cùng gương mặt thanh tú. Cô từng là Á quân The Face Vietnam 2017 và Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018.

Sau khi sinh con thứ hai, Trương Mỹ Nhân nhanh chóng lấy lại vóc dáng và trở lại với phim ảnh, tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hình ảnh người đẹp vừa bản lĩnh, vừa dịu dàng trong vai trò người mẹ giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Câu chuyện tình nhiều biến động của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng không chỉ khiến khán giả đồng cảm bởi những cảm xúc chân thật, mà còn là minh chứng cho hành trình trưởng thành trong tình yêu.