Chuyện tử tế: Lão nông Khmer gần 40 năm xây cầu từ thiện

Miệt mài xây cầu nông thôn

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo thuộc ấp An Hưng, xã Định An, H.Gò Quao (Kiên Giang), thấy cảnh người dân phải qua lại kênh rạch trên những cây cầu khỉ trơn trượt khiến ông Hùng trăn trở. Từ đó, ông mong muốn đóng góp công sức xây dựng cầu để bà con đi lại dễ dàng hơn.

Ông Danh Hùng (giữa) trên cầu do chính ông thiết kế, xây dựng BÁCH HỶ

Cuối những năm 1980, ông Hùng thường theo cha là cụ Danh Họn đi khắp các vùng quê Gò Quao bắc cầu, làm đường giao thông nông thôn từ thiện. Những ngày theo cha, ông học hỏi được kinh nghiệm thiết kế xây cầu với chi phí thấp nhưng đảm bảo chất lượng.

Từ năm 1985 đến nay, ông Hùng đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phối hợp chính quyền địa phương xây dựng 40 cây cầu trên địa bàn xã Định An, chi phí mỗi cầu từ 40 - 100 triệu đồng. Khi xây 1 cây cầu, ông huy động khoảng 12 - 13 người làm việc ngày bình thường và từ 50 - 100 người tham gia ngày khởi công, đổ trụ bê tông. Tất cả ngày công, ăn uống đều do ông vận động người thân và bà con địa bàn hưởng thụ công trình đóng góp.

Ông Quảng Trọng Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Định An, cho biết những năm qua ông Hùng có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhất là xây cầu, đường giao thông nông thôn, xây nhà cho hộ nghèo. Địa bàn xã Định An có rất nhiều kênh, rạch, người dân gặp nhiều khó khăn trong đi lại. Nhờ ông Hùng, cầu bê tông dần thay thế cầu khỉ.

Bà Lưu Thị Hạnh (ngụ ấp An Phước, xã Định An) cho biết: "Người dân ở đây rất quý ông Hùng và trìu mến gọi ông là "kỹ sư không lương". Ông ấy siêng năng, thật thà, tốt bụng, thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ bà con nghèo. Mỗi lần xây xong một cây cầu, ông đều báo cáo rõ ràng kinh phí xây dựng để bà con giám sát. Những cây cầu do ông thiết kế xây dựng có kinh phí thấp nhưng rất vững chắc".

Ông Danh Hùng (giữa) bên ngôi chùa Sóc Ven ông tự bỏ kinh phí trùng tu

Tập trung làm từ thiện

Cuộc sống ổn định, từ năm 2000 đến nay ông Hùng để lại toàn bộ ruộng đất cho 4 người con sản xuất để mình có thể tập trung vào việc xây cầu, làm nhà từ thiện. Ngoài ra, dịp lễ Dolta và Tết Nguyên đán hằng năm, ông còn vận động người thân, các nhà hảo tâm tặng quà cho người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, người bị tai nạn…

Cuối tháng 4 vừa qua, bà Thị Nhâm (63 tuổi, ngụ ấp An Thuận, xã Định An, H.Gò Quao) được vào ở trong căn nhà mới trị giá hơn 70 triệu đồng. Ba chị em bà Nhâm sống đơn thân, thuộc diện hộ cận nghèo, làm thuê kiếm sống qua ngày, nên không dám mơ có được ngôi nhà khang trang. Đầu năm 2023, UBND xã Định An vận động nhà hảo tâm 40 triệu đồng hỗ trợ bà Nhâm xây nhà. Tuy nhiên, với số tiền này thì rất khó xây căn nhà tươm tất. Biết chuyện, ông Hùng đứng ra bao luôn toàn bộ ngày công lao động và bù thêm chi phí xây dựng. "Căn nhà hoàn thành, phát sinh thêm hơn 30 triệu đồng, tất cả đều do ông Hùng bỏ ra. Chị em tôi rất biết ơn ông ấy", bà Nhâm bộc bạch.

Đặc biệt, ông Danh Hùng đã dành nhiều năm thiết kế trùng tu chùa Sóc Ven ở ấp An Lợi, xã Định An, toàn bộ kinh phí do ông tự bỏ ra. Từng họa tiết trên chánh điện, ngôi sala 2 tầng và cổng hàng rào được chạm khắc tinh xảo, phối màu đẹp mắt, vững chắc…

Ngoài 2 cây cầu trên địa bàn xã Định An do chính do ông thiết kế vừa hoàn thành trong tháng 6 vừa qua, ông Danh Hùng cho biết ông chuẩn bị xây mới cầu kinh Cống Số 4 nối liền 2 xã Định An và Vĩnh Hòa Hưng Nam, H.Gò Quao, với kinh phí gần 100 triệu đồng do nhà hảo tâm ở TP.HCM tài trợ.