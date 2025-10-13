Chuyện về mạng xã hội thiện nguyện tiên phong tại Việt Nam

Nền tảng Thiện nguyện lan tỏa cộng đồng

Giữa tháng 8 vừa qua, chương trình vận động "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, kêu gọi người dân Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Chỉ sau hai ngày phát động, số tiền đóng góp qua Nền tảng Thiện nguyện đã đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỉ đồng và nhanh chóng tăng lên hơn 400 tỉ đồng với hàng triệu lượt ủng hộ. Nguồn lực này đã được Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) chuyển giao kịp thời theo yêu cầu của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bảo đảm đúng mục đích và minh bạch ngay trong dịp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đến thăm Việt Nam vừa qua. Gần đây nhất, chiến dịch HiGreen Trường Sa xanh với thông điệp "Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin" đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Sau hơn bốn tháng triển khai, MB đã kết nối hơn 60.000 tổ chức, cá nhân đồng hành, ghi nhận trên 70.000 lượt ủng hộ với tổng số tiền gần 75 tỉ đồng, cùng chung tay vì mục tiêu 1 triệu cây xanh -1 triệu niềm tin gửi gắm tới quân và dân Trường Sa.

Nền tảng Thiện nguyện kết nối những trái tim ẢNH: N.L

Đây là một trong những chương trình mang dấu ấn đậm nét của app Thiện nguyện trong thời gian qua. Ra mắt từ năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ VN và các tổ chức chính trị xã hội, app Thiện nguyện do MB phát triển đã mở ra một hướng đi mới cho hoạt động thiện nguyện cộng đồng trong thời đại số. Với thiết kế như một mạng xã hội thu nhỏ, chỉ cần vài thao tác người dùng đã có thể khởi tạo chiến dịch gây quỹ, đồng thời sở hữu tài khoản thiện nguyện minh bạch với cơ chế sao kê tự động và cập nhật theo thời gian thực.

Vượt qua thách thức, lan tỏa giá trị

Trải qua hơn bốn năm hoạt động, app Thiện nguyện đã khẳng định vai trò như một "cầu nối nhân ái" trong thời đại số, trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều tổ chức lớn như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN, Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN, Trung tâm tình nguyện Quốc gia, Quỹ Bảo trợ trẻ em VN, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ VN, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN… Không chỉ dừng lại ở các tổ chức, nền tảng còn quy tụ sự đồng hành của nhiều nhà hoạt động xã hội và cá nhân uy tín trong công tác vận động nguồn lực, tiêu biểu như Chủ nhiệm dự án "Nuôi em" hay nhóm sáng lập chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".

Hiện nay, App Thiện nguyện đã quy tụ hơn 2 triệu tài khoản người dùng - những người Việt Nam giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng, khoảng 2.000 tổ chức, cá nhân uy tín đồng hành cùng nhiều chiến dịch gây quỹ quy mô lớn. Chỉ trong vòng 5 năm kể từ khi ra mắt, nền tảng đã chứng kiến hơn 7.750 chiến dịch gây quỹ được khởi tạo, trải rộng từ hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cho đến các hoạt động bảo vệ môi trường. Tổng số tiền đóng góp qua nền tảng đã chạm mốc gần 2.000 tỉ đồng, minh chứng rõ rệt cho niềm tin xã hội đặt vào một nền tảng nhân đạo số minh bạch và hiệu quả.

Không chỉ dừng ở việc gây quỹ, Nền tảng Thiện nguyện còn số hóa hàng nghìn hoàn cảnh cần giúp đỡ trên bản đồ số, giúp cộng đồng có thể tiếp cận trực tiếp và trao gửi sự hỗ trợ kịp thời. Nhà hảo tâm có thể tìm kiếm các địa chỉ nhân ái hay chiến dịch cộng đồng minh bạch để đồng hành, theo dõi số tiền mình đóng góp đến chưa, đi đâu, tới tay ai, vào lúc nào, cập nhật tiến độ từng chiến dịch với hình ảnh, báo cáo chi tiết, hay gửi lời nhắn trực tiếp.

Vừa qua, dự án Nền tảng Thiện nguyện đã tham dự đề cử giải thưởng toàn cầu World Summit Awards 2025. Đây là giải thưởng nhằm tìm kiếm và thúc đẩy các sáng kiến số (digital innovations) có tác động tích cực tới xã hội ở cấp địa phương, đồng thời góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ (UN SDGs).

Sự thành công của Nền tảng Thiện nguyện càng được cộng hưởng nhờ lợi thế từ hệ sinh thái số của MB. Với gần 33 triệu khách hàng thường xuyên sử dụng App MBBank, trong đó hơn 98% giao dịch thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số, các chiến dịch nhân đạo có điều kiện tiếp cận nhanh chóng, rộng rãi tới cộng đồng. Điều này không chỉ giúp MB khẳng định năng lực công nghệ và tầm nhìn số hóa, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nơi công nghệ trở thành cầu nối của lòng nhân ái.

Trong tương lai, MB cam kết tiếp tục phát triển Nền tảng Thiện nguyện như một hạ tầng số của xã hội, đồng hành cùng các chương trình an sinh, hợp tác quốc tế và các mục tiêu phát triển bền vững. Mỗi giá trị nhân văn được lan tỏa qua nền tảng này sẽ là minh chứng cho một cam kết bền vững: không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước.

MB hiện là ngân hàng có tổng tài sản đạt 1,29 triệu tỉ đồng, đứng Top 5 toàn ngành ngân hàng, chỉ xếp sau các ngân hàng quốc doanh lâu đời. Đây là kết quả của quá trình tăng trưởng quy mô bền vững trong nhiều năm liên tiếp, phản ánh năng lực huy động vốn ổn định, khả năng phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng và tầm nhìn mở rộng thị phần. Chuyển đổi số được MB xác định là "cơ hội lớn" nên đã triển khai chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh.



