'Chuyến xe yêu thương' cùng Long Châu mang Tết đến với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Sáng sớm ngày 12.2.2026 (nhằm 25 tháng Chạp), Long Châu chung tay cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức các chuyến xe cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh, thành: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sum họp cùng gia đình. Chương trình hướng đến những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại các khoa lâm sàng của bệnh viện như trung tâm ung bướu, trung tâm tim mạch, khoa hồi sức cấp cứu, khoa đột quỵ, khoa nhi ung bướu, khoa huyết học lâm sàng.

Đặc biệt, không chỉ hỗ trợ phương tiện về quê miễn phí mà Long Châu và Bệnh viện Trung ương Huế còn tận tay gửi trao những phần quà thiết thực đến bệnh nhân và người thân.

Bà con phấn khởi trên những "Chuyến xe yêu thương", mong chờ khoảnh khắc đoàn tụ cùng gia đình

Tại sự kiện, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ: "Chúng tôi hiểu rằng, với các bệnh nhân đang phải điều trị, từng ngày đối chọi với những thử thách về sức khỏe rất mong mỏi sum vầy cùng gia đình. Đối với gia đình có người thân phải điều trị trong dịp Tết cũng không khỏi khắc khoải, mong chờ. Từ đó, chúng tôi tổ chức những chuyến xe yêu thương để đưa bà con về quê ăn Tết, từ Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi... Đó là những chuyến xe gửi gắm những tình cảm của nhân dân thành phố Huế, của Bệnh viện Trung ương Huế đối với bà con bệnh nhân. Mong bà con thượng lộ bình an và chúc bà con mau chóng khỏi bệnh".

Nhân viên y tế Long Châu tận tình hỗ trợ các bệnh nhân, đồng thời trao tặng những phần quà sức khỏe ý nghĩa

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, ông Vũ Mạnh Đức, Giám đốc Đối ngoại đã có cuộc gặp gỡ, chia sẻ đầy xúc động với những người bệnh chuẩn bị về quê ăn Tết. "Tết là thời khắc thiêng liêng, đoàn viên bên gia đình thân thương. Thế nhưng, với nhiều bà con đang đang phải điều trị bệnh xa quê, hành trình đó đôi khi thật dài, thật khó bởi những rào cản về sức khỏe và điều kiện kinh tế. Với tinh thần sẻ chia, chương trình "Chuyến xe yêu thương - Đưa bệnh nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026" đã được tổ chức, nỗ lực đưa Xuân ấm đến gần bà con, thắp lên niềm vui sum vầy trong những ngày đầu năm mới".

"Chúng tôi tin rằng, những "Chuyến xe yêu thương" không chỉ đưa bà con an toàn trở về quê nhà, mà còn gieo thêm niềm vui, sự ấm áp trong những ngày đầu xuân. Mong rằng trên mỗi cung đường, bà con sẽ cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng. Mong rằng sẽ có thêm nhiều nụ cười và niềm hy vọng sau những ngày điều trị vất vả. Xuyên suốt hành trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", Long Châu kiên tâm phụng sự cộng đồng, lấy sự chân thành - trách nhiệm - sẻ chia làm nền tảng cho mọi hoạt động. "Ai cũng khỏe mạnh, ai cũng hạnh phúc" không đơn thuần là niềm mong ước, mà chính là sứ mệnh mà toàn thể đội ngũ Long Châu luôn nỗ lực gìn giữ và lan tỏa mỗi ngày", ông Đức chia sẻ thêm.

Chương trình năm nay sẽ có 08 chuyến xe đi qua các tỉnh thành Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đưa bà con về quê đón Tết

Năm nay, chương trình sẽ diễn ra theo 3 đợt, đợt 1 vào sáng ngày 11.2, tức ngày 24 tháng Chạp, đợt 2 tổ chức vào ngày 12.2, nhằm ngày 25 tháng Chạp và đợt 3 vào ngày 13.2 ngày 26 tháng Chạp với 08 chuyến xe đưa gần 400 bệnh nhân và người nhà. Đây cũng là tấm lòng sẻ chia của các bác sĩ, người lao động, cán bộ nhân viên của Bệnh viện Trung ương Huế, Long Châu cùng đối tác.

Nhiều năm qua, Long Châu bền bỉ mang "Tết ấm" đến với những người dân có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn

Long Châu với mạng lưới 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng cùng 20.000 nhân sự y tế trên toàn quốc luôn đề cao sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong việc góp phần người dân có cơ hội tiếp cận sản phẩm chất lượng, chính hãng với giá tốt và dịch vụ tối ưu. Nổi bật trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng là chương trình thường niên "Long Châu sẻ chia". Tính đến cuối tháng 12.2025, chương trình đã tiếp cận gần 30.000 người dân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thực hiện hơn 30.000 lượt thăm khám. Vào tháng 8.2025, đơn vị cũng đồng hành cùng tỉnh đoàn địa phương, các bệnh viện và cơ quan y tế đến và thăm khám, phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã A Lưới (Thừa Thiên - Huế). Bên cạnh đó, hệ thống còn khẩn cấp trao tặng 7 tấn thuốc hỗ trợ bà con các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, góp phần kịp thời chăm sóc người dân trong giai đoạn khó khăn.

Trên hành trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", Long Châu sẽ tiếp tục hợp lực kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho cộng đồng, góp phần xây dựng nền tảng chăm sóc sức khỏe bền vững cho người dân, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.