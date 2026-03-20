Chuyện xúc động sau khoảnh khắc ông nội đeo ống thở cố bế cháu trước khi mất

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ông nội đeo ống thở, cố gắng bế cháu khiến hàng nghìn người xúc động. Đoạn clip chỉ dài hơn 30 giây nhưng đủ làm nhiều người rơi nước mắt bởi đó không chỉ là một cái ôm, mà là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông được bế cháu.

Khoảnh khắc ông nội bế cháu lần cuối và lì xì cho cháu 2 triệu đồng ẢNH: NVCC

Trong câu chuyện với Thanh Niên, chị Phùng Thị Lệ Giang (27 tuổi, quê Hải Phòng, mẹ của bé trai trong đoạn clip), cho biết, đó là kỷ niệm vô giá của gia đình. Lúc đó, ông chỉ bế cháu 1 phút vì ông đang rất đau đớn và yếu rồi.

"Vợ chồng tôi rất thương bố vì bố chỉ có duy nhất chồng tôi (anh Cao Thạch Vẹn - PV) là con trai nên đây cũng là cháu nội đầu tiên của bố. Trước đó, bố mong cháu nội ra đời lắm, chúng tôi cũng nghĩ nhà mình tết năm nay có niềm vui lớn nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Tôi đăng clip lên mạng để giữ làm kỷ niệm giữa hai ông cháu, sau này con tôi có xem lại thì cũng biết là được ông nội yêu thương con thế nào", chị Giang xúc động.

Chị Giang kể, con trai chị sinh ngày 26 tết nhưng niềm vui đón thành viên mới chưa kịp trọn vẹn thì ngay mùng 1 tết, bố chồng chị bất ngờ lên cơn khó thở, phải nhập viện. Ban đầu, ông được thăm khám tại một cơ sở y tế ở Thanh Hóa.

Tại đây, bác sĩ phát hiện có khối u ở phổi nên ông được chuyển tới bệnh viện chuyên khoa ung bướu để làm các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả xét nghiệm khiến gia đình bàng hoàng khi phát hiện ông mắc ung thư phổi, đã ở giai đoạn cuối.

Trong dịp tết, chồng chị phải chạy đi chạy lại giữa Hải Phòng và Thanh Hóa, vừa chăm con, vừa chăm bố. Ngày 4.3, khi con trai khoảng 3 tuần tuổi, chị nhận tin sức khỏe bố chồng chuyển biến xấu, gia đình chuẩn bị tinh thần và đưa ông về nhà.

Nhận được tin, chị Giang vội đặt xe, bế con về quê chồng ở Thanh Hóa với hành trình 180 km và thời gian 4 tiếng.

Bức ảnh được chị Giang in ra trong ngày đầy tháng con, đã được photoshop lại ẢNH: NVCC

Theo chị Giang, thời điểm bế con về gặp bố chồng, sức khỏe ông đã suy kiệt, không mở được mắt, không thể ngồi dậy. Dù vẫn nghe được mọi người xung quanh, ông gần như không còn khả năng phản ứng.

Đến tối, sau khi thay máy thở, ông bất ngờ tỉnh táo trong một khoảnh khắc ngắn. Không thể nói, ông ra hiệu xin giấy bút. Những nét chữ run rẩy hiện lên ông muốn gặp cháu nội. Ngay lập tức, chị Giang bế con vào phòng. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy cháu.

Trong giây phút ngắn ngủi, ông nhờ người nhà lấy ví, rút ra 2 triệu đồng để lì xì, đó là khoản tiền ông đã cất bao lâu nay. Sau đó, ông tiếp tục viết, dặn đưa cháu ra ngoài, sợ cháu bị lạnh.

Trong nội dung viết vào giấy, ông dặn vợ chồng chị Giang sau này thay ông tặng một chỉ vàng cho cháu vào ngày cháu nội lập gia đình ẢNH: NVCC

Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, chị Giang bế con vào gặp ông lần nữa. "Lúc đó bố tôi đã rất mệt, bố biết bản thân không thể cầm cự được nên muốn gặp cháu lần cuối. Tôi bế con đến cho bố ẵm. Bố gắng gượng, đeo ống thở, nâng tay ôm cháu vào lòng, cái ôm chỉ kéo dài khoảng 1 phút rồi bố chào tạm biệt cháu", chị Giang nhớ lại và cho biết, 2 tiếng sau đó, bố chị qua đời.

Chị Giang chia sẻ, trong lễ đầy tháng của con hôm 14.3 vừa qua, chị đã kẹp một tờ tiền vào bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của hai ông cháu. Số tiền còn lại, chị dự định sẽ mua một chiếc lắc tay làm kỷ niệm đi theo con trai trong suốt cuộc đời.