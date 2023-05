CIA can thiệp để xoa dịu vụ lùm xùm laptop của con trai Tổng thống Biden?

Cửa hàng sửa laptop “The Mac Shop” ở thành phố Wilmington (bang Delaware) AFP/GETTY

Theo Đài CNN hôm 10.5, ủy ban cho rằng CIA có lẽ đã hỗ trợ thu thập chữ ký vào một lá thư có nội dung cho rằng vụ bê bối laptop của ông Hunter chỉ là chiêu trò của Nga nhằm can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.



Vào giữa tháng 3, ông Hunter đâm đơn kiện người sửa máy tính ở cửa hàng "The Mac Shop" ở thành phố Wilmington (bang Delaware) vì đã phát tán những hình ảnh trong laptop cá nhân của ông. Những hình ảnh này sau đó bị lợi dụng để tấn công Tổng thống Mỹ.

Ông Hunter mang laptop đến cửa hàng sửa chữa máy tính của ông Mac Isaac ở bang Delaware vào năm 2019 nhưng chưa bao giờ quay lại lấy máy.

Cựu lãnh đạo Twitter: Chặn bài viết về con trai Tổng thống Biden là "sai lầm"

Năm sau (2020), nhiều tuần trước cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa ông Joe Biden đại diện đảng Dân chủ và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, tờ The New York Post đăng bài nói rằng đang có thư điện tử và những tài liệu khác lấy từ laptop của ông Hunter cho thấy ông và cha mình can dự vào những hoạt động kinh doanh đáng nghi vấn với Ukraine khi người cha Biden là Phó tổng thống Mỹ năm 2015.

The New York Post cho biết chủ cửa hàng đã giao nộp laptop cho FBI và cũng sao chép một bản từ ổ cứng máy tính để đưa cho cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani, luật sư đại diện ông Trump vào thời điểm đó.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ công bố báo cáo hôm 10.5 và dẫn lời một trong những người ký tên vào lá thư trên là cựu nhà phân tích CIA David Cariens. Ông Cariens nói rằng đã được một nhân viên CIA tiếp cận hỏi xin chữ ký.

"CIA, hoặc ít nhất là một nhân viên của CIA, có lẽ đã hỗ trợ thu thập chữ ký nhằm thuyết phục vụ bê bối laptop của Hunter xuất phát từ Nga", theo báo cáo của ủy ban hạ viện.

Lá thư nhận được sự ủng hộ của 5 cựu giám đốc CIA và nhiều cựu quan chức cấp cao khác của cơ quan này. Dù không có bằng chứng cho thấy Nga can thiệp vào vụ việc, ủy ban cho rằng sự tồn tại của lá thư đã dẫn đến bỏ qua vụ bê bối của ông Hunter trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Joe Biden đã giành chiến thắng sau đó.