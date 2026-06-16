CICCONS: Uy tín là nền tảng, chất lượng kiến tạo giá trị

Ban lãnh đạo CICCONS cùng đội ngũ chuyên gia và nhân viên công ty ẢNH: N.P

Nền tảng chuyên môn vững chắc

Đối với CICCONS, chất lượng không chỉ dừng lại ở các yêu cầu kỹ thuật mà là thước đo uy tín và giá trị thương hiệu. Triết lý của doanh nghiệp được xây dựng trên ba trụ cột cốt lõi: năng lực chuyên môn làm nền tảng, uy tín nghề nghiệp làm cam kết và chất lượng công trình làm mục tiêu tối thượng.

Tư vấn giải pháp đầu tư, phát triển dự án Ocean Gate ẢNH: N.P

Sự phát triển của CICCONS gắn liền với vai trò dẫn dắt của TS Nguyễn Công Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần CIC.CONSULTANT. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn dự án và xây dựng, ông đã tham gia tham vấn, góp ý trong quá trình hoàn thiện một số quy định liên quan đến tư vấn giám sát, quản lý dự án và hoạt động xây dựng. Những kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn cùng tư duy quản trị chuyên nghiệp đã góp phần tạo nền tảng để CICCONS xây dựng mô hình hoạt động bài bản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trải qua nhiều năm hoạt động, CICCONS đã tham gia tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án, thiết kế và giám sát thi công cho nhiều công trình thuộc các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ và phát triển đô thị tại nhiều địa phương trên cả nước.

Công trình dự án Lemore Grand Hotel Phan Thiết do CICCONS thực hiện dịch vụ Tư vấn giám sát ẢNH: N.P

Thông qua quá trình đồng hành cùng chủ đầu tư từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai thực hiện, doanh nghiệp từng bước tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thiện năng lực chuyên môn và xây dựng uy tín trên thị trường.

Khẳng định năng lực từ thực tiễn

Ngành xây dựng đang phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, yêu cầu về chất lượng công trình, tiến độ thi công và hiệu quả đầu tư ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, quản lý dự án và giám sát xây dựng không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật công nghệ và hoàn thiện các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Chủ tịch HĐQT CICCONS TS Nguyễn Công Phú (trái) tham dự cuộc họp triển khai concept dự án khôi phục tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt ẢNH: N.P

Ông Trần Cảnh Tuệ, Tổng giám đốc CICCONS, cho biết doanh nghiệp luôn xác định vai trò là đơn vị đồng hành cùng chủ đầu tư trong suốt vòng đời dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, quản lý triển khai đến khi công trình hoàn thành và đưa vào vận hành.

"Mỗi dự án đều có những yêu cầu và thách thức riêng. Vì vậy, chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn mà còn đồng hành cùng chủ đầu tư để tìm ra những giải pháp phù hợp, góp phần bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và tiến độ thực hiện dự án", ông Tuệ chia sẻ.

Tổng giám đốc CICCONS Trần Cảnh Tuệ (thứ 4 từ trái sang) dự lễ khởi công dự án ROSA AMOR với vai trò đơn vị tư vấn giám sát ẢNH: N.P

Trong giai đoạn mới, CICCONS tiếp tục chú trọng chuyển hóa yêu cầu và tầm nhìn của Chủ đầu tư thành các giải pháp kỹ thuật tối ưu, phù hợp với đặc thù từng dự án. Doanh nghiệp ưu tiên cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, chất lượng công trình và các tiêu chí phát triển bền vững nhằm tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng và cộng đồng.