Theo đại diện Tập đoàn CIENCO4, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam theo Văn bản số 6979 ban hành ngày 16.10, đến nay công tác sửa chữa các hư hỏng trên tuyến đang được nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án triển khai rốt ráo.

Nhà đầu tư là Tập đoàn CIENCO4 đã tổ chức huy động lượng lớn dây chuyền thiết bị cơ giới để triển khai thi công sửa chữa các hư hỏng trên tuyến. Các thiết bị máy cào bóc công suất lớn, dây chuyền thi công thảm bê tông nhựa được huy động để sửa chữa các phân đoạn mặt đường hư hỏng bằng giải pháp mang tính bền vững đảm bảo tính ổn định và khai thác lâu dài.

Tập đoàn CIENCO4 đã tổ chức huy động lượng lớn dây chuyền thiết bị cơ giới để triển khai thi công sửa chữa các hư hỏng trên tuyến ẢNH: HỒNG PHƯƠNG

Tùy theo mức độ hư hỏng, giải pháp sửa chữa được thực hiện bằng việc cào bóc thảm lại, hoặc thảm tăng cường trên mặt đường nhựa cũ thay thế 1 lớp bê tông nhựa, hoặc thay thế cả 2 lớp bê tông nhựa đối với các phân đoạn hư hỏng nặng. Lớp bê tông nhựa bề mặt C16 được tăng cường khả năng kháng hằn lún bằng phụ gia SBS.

Doanh nghiệp dự án cũng đã tổ chức huy động và triển khai đồng thời công tác cào bóc thảm lại mặt đường bê tông nhựa trên cả hai tuyến QL1 đoạn tránh Vinh và QL1 đoạn Vinh - Hà Tĩnh. Đến nay khối lượng thảm mặt đường bê tông nhựa trên cả hai tuyến đã được sửa chữa đạt hơn 28.000 m2.

Hai dây chuyền đến nay đã ổn định công tác thi công và sẽ tiếp tục triển khai sửa chữa trên 2 tuyến để thực hiện công tác sửa chữa lớn trên toàn bộ phạm vi hư hỏng của dự án.

Doanh nghiệp dự án cũng đang triển khai việc sửa chữa các phân đoạn mặt đường hư hỏng trên tuyến bằng các giải pháp như cào gọt hằn lún, bù phụ lún lõm bằng bê tông nhựa, đục phá xử lý hư hỏng cục bộ bằng bê tông nhựa.

Đến nay khối lượng cào gọt hằn lún đạt 9.995 m2, bù phụ lún lõm đạt 2.115 m2, đục sửa hư hỏng cục bộ mặt đường đạt 120 m2. Sau khi xử lý các phân đoạn hư hỏng thì đến nay trên toàn bộ cả 2 tuyến đảm bảo khai thác an toàn, êm thuận.

Sau khi xử lý các phân đoạn hư hỏng thì đến nay trên toàn bộ cả hai tuyến đảm bảo khai thác an toàn, êm thuận ẢNH: HỒNG PHƯƠNG

Việc thi công bằng các giải pháp thay thế mặt bê tông nhựa mang tính chất bền vững cần thời gian thực hiện kéo dài, để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của tuyến. Song hành sửa chữa mặt đường, doanh nghiệp dự án đã tổ chức công tác chỉnh trang lại hệ thống an toàn giao thông, tổ chức sơn kẻ đường trên toàn tuyến. Đến nay đã tiến hành bổ sung vạch sơn trên tuyến đạt 1.165 m2.

Tạm thời khắc phục cơ bản các hư hỏng

Ngày 17.11, Khu QLĐB II chủ trì cùng các cơ quan chức năng của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường tuyến QL1 đoạn tránh Vinh và đoạn QL1 đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc tổ chức thực hiện các công tác sửa chữa, ghi nhận cao khối lượng sửa chữa đã thực hiện được. Đồng thời, đánh giá việc sửa chữa bằng các giải pháp bền vững và tạm thời đã khắc phục cơ bản các hư hỏng trên cả hai tuyến, đảm bảo khai thác an toàn, êm thuận.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục duy trì công tác sửa chữa trên các phân đoạn tuyến, sớm hoàn thành công tác trình duyệt dự án đại tu và triển khai sửa chữa trên toàn tuyến nhằm đảm bảo khai thác ổn định, bền vững và lâu dài của dự án.

Tùy theo mức độ hư hỏng, giải pháp sửa chữa được thực hiện bằng việc cào bóc thảm lại, hoặc thảm tăng cường trên mặt đường nhựa cũ ẢNH: HỒNG PHƯƠNG

Theo chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, doanh nghiệp dự án đã dừng thu phí tại trạm Bến Thủy và Bến Thủy 2 từ ngày 20.10. Sau khi dừng thu phí, doanh nghiệp dự án và đơn vị quản lý thu tiếp tục duy trì lực lượng nhân sự thường trực tại 2 trạm nhằm đảm bảo an toàn của hệ thống thiết bị, đảm bảo lưu thông tại trạm thông suốt và an toàn.

Tuy nhiên, trước khi dừng thu phí, dự án cũng đã gặp rất nhiều khó khăn do việc tụt giảm doanh thu do miễn giảm đối tượng vùng, phân lưu lưu lượng qua các tuyến cao tốc, tuyến đường ven biển, cầu Yên Xuân,... cũng như việc không tăng giá vé theo lộ trình của hợp đồng. Nhà đầu tư cũng đã có nhiều văn bản báo cáo tới cơ quan chức năng để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho dự án. Việc tạm dừng thu phí ảnh hưởng rất lớn tới dòng tiền của dự án, lũy kế khó khăn trước đó khiến dự án thâm hụt doanh thu nghiêm trọng.

Đại diện CIENCO4 cho hay, nếu tiếp tục dừng thu kéo dài nhà đầu tư đối mặt với nguy cơ không sắp xếp được nguồn vốn để thực hiện công tác vận hành và không sắp xếp được nguồn vốn để triển khai dự án đại tu.