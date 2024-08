Circle K muốn thâu tóm 7-Eleven

Chủ thương hiệu 7-Eleven là Seven & I Holdings xác nhận đã nhận được lời đề nghị từ chủ sở hữu Circle K là Alimentation Couche-Tard để mua lại toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của công ty này. Seven & I đã thành lập một "ủy ban đặc biệt" để đánh giá đề xuất và vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Hồi đầu tuần, cổ phiếu của Seven & I Holdings đã tăng lên gần 23%, đưa giá trị của công ty lên mức 38 tỉ USD.

Chủ thương hiệu 7-Eleven là Seven & I Holdings REUTERS

Couche-Tard đã tiến hành nhiều vụ thu mua trong nhiều năm qua. Năm 2021, công ty này đã thất bại trong việc mua lại chuỗi siêu thị Carrefour do bị chính phủ Pháp ngăn chặn.