CITIGYM - khẳng định vị thế tiên phong ngành fitness

Ký kết hợp tác chiến lược với LesMills

Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược với LesMills -tổ chức hàng đầu thế giới về fitness, CITIGYM hiện đang sở hữu toàn bộ bản quyền 18 bộ môn luyện tập nhóm Group X bao gồm Body Combat, Body Pump, Body Jam, Body Step, Body Balance, LesMills Dance, RPM, Body Attack, LesMills Pilates, LesMills Core,… Với sự hợp tác chiến lược này, CITIGYM sẽ đem tới cho những hội viên yêu thích Group X rất nhiều bộ môn mới và được cập nhật liên tục đến từ đơn vị đối tác quốc tế LesMills.

Bùng nổ cùng sự kiện Saigon Calling - Make It Exciting

CITIGYM vừa ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự kiện Saigon Calling - Make It Exciting, chào đón cột mốc ra mắt Body Combat 100 trên toàn cầu, phiên bản LesMills Body Jam thứ 109 và Body Pump thứ 130. Được tổ chức tại TP.HCM, sự kiện đã thành công khi thu hút hơn 1.000 người đam mê bộ môn LesMills tham gia trên toàn quốc.

Đây thực sự là một sự kiện thể thao kết hợp âm nhạc lớn chưa từng có tại Việt Nam khi quy tụ những huấn luyện viên LesMills hàng đầu quốc tế cùng các huấn luyện viên chuyên nghiệp từ CITIGYM và W-ANTS cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi gồm Hoa hậu - Ca sĩ Hương Giang và DJ Mie. Âm nhạc cuồng nhiệt, năng lượng bùng nổ cùng tinh thần thể thao mạnh mẽ của các huấn luyện viên cùng 1000 người tham gia đã mang đến một trải nghiệm khó quên cho cộng đồng những người yêu thích LesMills, khẳng định đẳng cấp của CITIGYM trong việc tổ chức các sự kiện thể thao truyền cảm hứng tập luyện cho cộng đồng.

Lan tỏa lối sống tích cực, năng động tới cộng đồng bằng sự kiện SAIGON CALLING tại đại hội âm nhạc quốc tế HOZO

Tiếp nối thành công rực rỡ đó, ngày 15.12.2024 tới đây, CITIGYM sẽ một lần nữa bắt tay cùng WANTS để mang đến một sự kiện thể thao - âm nhạc SAIGON CALLING - MAKE IT EXCITING ngoài trời hoàn toàn mới lạ, nằm trong khuôn khổ đại hội âm nhạc quốc tế HOZO do BEYOND tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Với 2 bộ môn Body Combat và Body Jam phiên bản LesMills mới nhất cùng sự đầu tư hoành tráng từ hệ thống sân khấu mãn nhãn đến dàn âm thanh đỉnh cao, cùng sự tham gia của các Huấn luyện viên Group X quốc tế gồm Sebastian Jaramillo, Mai Sato, Malon Woods và Huấn luyện viên đỉnh cao của CITIGYM và W-ANTS cũng như rapper Pháp Kiều, sự kiện hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bùng nổ đa giác quan, mang đến trải nghiệm khó quên cho người tham dự. Được dự kiến thu hút hơn 5.000 người, đây chắc chắn sẽ là một cơn sốt bùng nổ đối với cộng đồng yêu thể thao và âm nhạc tại Việt Nam và cộng đồng LesMills fan.

Liên tục đổi mới, nâng tầm trải nghiệm với 2 bộ môn LesMills gồm Body Attack và LesMills Pilates được CITIGYM tiên phong mang về Việt Nam

Với cam kết không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, CITIGYM sẽ tiên phong ra mắt tại Việt nam hai bộ môn mới lạ từ LesMills là Body Attack và LesMills Pilates ở toàn bộ chi nhánh CITIGYM nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng yêu thể thao, tập luyện nhóm Group X.

Hơn thế nữa, CITIGYM cũng liên tục đem tới những hoạt động tập luyện cập nhật xu hướng như ra mắt hệ thống sân Pickleball trong nhà đạt chuẩn quốc tế tại CITIGYM Trường Chinh, mang đến cho người tập những trải nghiệm luyện tập mới mẻ, độc đáo và thời thượng.

CITIGYM tự hào sở hữu cơ sở vật chất hiện đại với trang thiết bị tối tân, được nhập khẩu từ những nhà cung cấp hàng đầu thế giới. Kết hợp cùng đội ngũ huấn luyện viên cá nhân giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, CITIGYM cam kết mang đến một môi trường tập luyện không chỉ hiệu quả mà còn văn minh, giúp người tập đạt được mục tiêu sức khỏe một cách tối ưu nhất.