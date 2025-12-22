Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Citizen Pathway - Tiên phong xu thế đầu tư định cư toàn cầu

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
22/12/2025 14:00 GMT+7

Từ định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5, doanh nhân EB-1C hay hoạch định lộ trình di trú, làm việc, nhập tịch cho con cái. Mỗi quyết định đều đòi hỏi một chiến lược dài hạn, am hiểu pháp lý và một đối tác đáng tin cậy đồng hành trọn vẹn trên mọi chặng đường.

Citizen Pathway được sinh ra với sứ mệnh trở thành đơn vị tư vấn định cư Mỹ cao cấp, cung cấp giải pháp toàn diện giúp nhà đầu tư Việt Nam mở rộng cánh cửa đến Hoa Kỳ thông qua các chương trình an toàn, minh bạch, chiến lược.

Hệ sinh thái định cư toàn diện

Citizen Pathway mang đến hệ giải pháp chuyên sâu, phục vụ nhu cầu đa dạng của các gia đình có kế hoạch toàn cầu hóa.

Đầu tư định cư Mỹ (EB-5, EB-1C, EB-3, EB-2 NIW)

Citizen Pathway - Tiên phong xu thế đầu tư định cư toàn cầu- Ảnh 1.

Với đội ngũ chuyên gia hiểu sâu luật di trú và mạng lưới đối tác gồm luật sư quốc tế, trung tâm vùng hàng đầu, Citizen Pathway giúp nhà đầu tư:

● Lựa chọn dự án EB-5 an toàn, đáp ứng yêu cầu việc làm và cấu trúc minh bạch.

● Xây dựng hồ sơ doanh nhân EB-1C chiến lược, phù hợp cho chủ doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng sang Mỹ.

● Tối ưu lộ trình EB-2 NIW cho khách hàng có nền tảng học thuật – nghiên cứu – quản lý.

Citizen Pathway ưu tiên đánh giá kỹ các yếu tố: cấu trúc vốn, tài sản bảo đảm, I-956F, tuân thủ pháp lý theo RIA 2022, báo cáo việc làm, và tính ổn định của chủ đầu tư dự án.

Chương trình cư trú - quốc tịch châu Âu

Citizen Pathway phân tích sâu các đặc điểm mỗi chương trình để đảm bảo khách hàng chọn đúng quốc gia phù hợp mục tiêu lâu dài.

Điểm khác biệt tạo nên thương hiệu của Citizen Pathway

Đội ngũ chuyên gia chuyên sâu – Am hiểu pháp lý di trú đa quốc gia

Citizen Pathway - Tiên phong xu thế đầu tư định cư toàn cầu- Ảnh 2.

Citizen Pathway sở hữu đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực:

● Luật di trú Hoa Kỳ (EB-5, EB-1C, L-1A, F-1…)

● Chính sách cư trú châu Âu

● Tối ưu nguồn tiền, chứng minh tài chính, cấu trúc giao dịch đầu tư

● Xử lý hồ sơ phức tạp, multi-generation planning

Mỗi hồ sơ đều được phân tích chi tiết để tránh rủi ro trước khi nộp lên cơ quan di trú.

Thông tin liên hệ:

● Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Citizen Pathway

● Trụ sở: Tầng 09, tòa nhà Waterfront số 1 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP.HCM

● Văn phòng Hà Nội: Tầng 07, Tòa nhà Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội

● Hotline: 0935.924.888

● Website: https://citizenpathway.org/

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
