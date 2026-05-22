Citizen Tsuyosa: Tiết lộ 5 sự thật ít ai kể bạn nghe

5 sự thật về đồng hồ Citizen Tsuyosa có thể bạn chưa biết

Đồng hồ Citizen Tsuyosa trong tiếng Nhật có nghĩa là "sức mạnh" và 5 sự thật về chúng không phải ai cũng biết đã tạo nên sức nóng chưa hạ nhiệt đến nay.

1. Sử dụng kính sapphire và Cyclops hiếm thấy ở đồng hồ phân khúc tầm trung

Phần lớn đồng hồ tầm trung dưới 15 triệu đồng thường dùng kính khoáng, dễ bị trầy xước, hầu như không dùng kính sapphire.

Kính sapphire chỉ xếp sau kim cương trên thang đo Mohs, chống trầy xước vượt trội.

Cận cảnh vẻ đẹp của mặt số Citizen Tsuyosa

Kính Cyclops từng xuất hiện trên Rolex Datejust từ thập niên 1950, đến nay vẫn được xem là dấu hiệu nhận biết của đồng hồ cao cấp. Đồng hồ Citizen Tsuyosa cũng trang bị kính Cyclops phóng đại vị trí hiển thị ngày

Mở ngay Citizen Tsuyosa để xem trọn bộ mẫu đẹp, chính hãng và những phiên bản mới nhất.

2. Kết hợp với Viện màu sắc Pantone nổi tiếng trên thế giới

Năm 2023, Citizen gây chấn động khi bắt tay với PANTONE COLOR INSTITUTE® - Viện màu sắc danh tiếng của Mỹ, tổ chức đứng sau hệ thống màu sắc tiêu chuẩn toàn cầu PMS được sử dụng bởi hàng triệu nhà thiết kế, kiến trúc sư và thương hiệu thời trang lớn bậc nhất thế giới.

Các màu sắc dành cho giới trẻ

Pantone Color Institute đã nghiên cứu xu hướng màu sắc, hành vi và cảm xúc người tiêu dùng toàn cầu để tuyển chọn ra 5 gam màu chỉ dành riêng cho Citizen Tsuyosa Pantone.

Mỗi màu chỉ được sản xuất giới hạn 1.999 chiếc trên toàn thế giới, như một lời tri ân gửi đến dòng tiền nhiệm NH299 - nguồn cảm hứng của bộ sưu tập Citizen Tsuyosa.

3. Thiết kế dây đeo liền mạch Integrated tạo tiếng vang từ thập niên 70

Thiết kế dây Integrated - bắt nguồn từ nhà thiết kế huyền thoại người Thụy Sỹ Gérald Genta tạo ra chiếc Audemars Piguet Royal Oak 1972, nơi dây đeo và vỏ đồng hồ liền mạch thành một khối thống nhất, không có khe hở hay chốt kết nối rời rạc. Citizen Tsuyosa đã "diễn giải" chúng theo tinh thần Nhật Bản tối giản, phù hợp với cổ tay người châu Á.

4. Bộ máy Miyota "hậu thuẫn" cho người thích bền bỉ

Citizen Tsuyosa dùng Cal.8210 - bộ máy cơ tự động với tần số 21.600 vph, dự trữ năng lượng 42 giờ, lên dây bằng tay và tích hợp hệ thống Parashock chống sốc.

Dễ dàng quan sát bộ máy qua mặt sau đồng hồ

Các mẫu có chức năng Small Second dùng Cal.8322 nâng mức trữ cót đến 60 giờ. Người dùng có nhiều lựa chọn trong phong cách và tính thực dụng.

Các bộ máy này do Citizen sản xuất in-house, toàn bộ chuỗi cung ứng nằm trong tay một tập đoàn. Điều này đảm bảo chất lượng đồng đều, phụ tùng sẵn có và chi phí bảo dưỡng hợp lý tại Việt Nam.

Khám phá tất cả mẫu mã Đồng hồ Citizen chính hãng, cao cấp: Mẫu mới, BH 5 năm mang chất lượng Nhật Bản ngay.

5. Đã có nhiều thế hệ ra mắt kể từ 2022

Kể từ khi ra mắt chính thức vào tháng 6 năm 2022, Citizen Tsuyosa liên tục được mở rộng với nền tảng thiết kế sống động.

Thế hệ đầu tiên ra mắt năm 2022 ngay lập tức nhận được sự chào đón từ cộng đồng đồng hồ quốc tế, đặc biệt từ các tạp chí uy tín như Monochrome Watches và WornAndWound vì mức giá hấp dẫn so với giá trị nhận được.

Năm 2023, Citizen ra mắt bộ sưu tập Tsuyosa x Pantone phiên bản giới hạn gây tiếng vang toàn cầu. Đến 2024, hãng nâng cấp lên dòng cải tiến với mặt số có thêm kim nhỏ giây tạo chiều sâu thẩm mỹ kết hợp cùng họa tiết Guilloche. Bộ máy cũng nâng cấp mức trữ cót đến 60 giờ.

Đến 2026, Citizen Tsuyosa Shore ra mắt với thiết kế bổ sung bezel và nâng mức chống nước lên 10ATM có thể mang đi bơi, các bản trước 5ATM chỉ dừng lại ở hoạt động hằng ngày.

Citizen Tsuyosa Shore đã có mặt tại đại lý Đồng Hồ Hải Triều

Mua đồng hồ Citizen Tsuyosa chính hãng ở đâu uy tín, đa dạng mẫu mã?

Hãy ưu tiên chọn đại lý có chứng nhận của hãng, Đồng Hồ Hải Triều là một trong số đó - đại lý ủy quyền chính thức của Citizen tại Việt Nam. Hải Triều thành lập năm 1991 và cũng đang là đại lý ủy quyền của các hãng lớn trên toàn cầu.

Mua đồng hồ Citizen Tsuyosa chính hãng tại Hải Triều

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy đầy đủ các phiên bản Tsuyosa chính hãng từ dòng cơ bản Mechanical đến Pantone, Small Second và Citizen Tsuyosa Shore mới nhất đều đã trưng bày trên kệ.

Ngoài nhận được bảo hành quốc tế 3 năm, bạn còn nhận được bảo hành tăng thêm tại Hải Triều 2 năm, nâng tổng thời gian nhận được là 5 năm về máy.

Đồng Hồ Hải Triều - Đại lý ủy quyền Citizen tại Việt Nam