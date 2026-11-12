CityUHK lần đầu vào top 5 châu Á, xếp thứ 4 QS Asia 2027

Năm nay, Hồng Kông cũng lần đầu có ba trường đại học nằm trong top 5 châu Á, tiếp tục củng cố vị thế của thành phố như một trung tâm giáo dục quốc tế.

Theo QS, CityUHK đứng đầu châu Á ở ba chỉ số gồm Nhân sự có bằng tiến sĩ, Giảng viên quốc tế và Sinh viên trao đổi đi nước ngoài. Trường đồng thời đứng đầu Hồng Kông ở tám chỉ số, trong đó có số lượt trích dẫn bình quân trên mỗi bài báo, số bài báo trên mỗi giảng viên và tỷ lệ giảng viên/sinh viên.

Ở lĩnh vực quốc tế hóa, CityUHK giữ vị trí hàng đầu tại TP. Hồng Kông trong bốn năm liên tiếp, từ 2024 đến 2027, ở các chỉ số Giảng viên quốc tế, Sinh viên quốc tế, Sinh viên trao đổi đến và Sinh viên trao đổi đi nước ngoài. Danh tiếng học thuật và danh tiếng đối với nhà tuyển dụng của trường cũng tiếp tục cải thiện.

Giáo sư Chun-Sing Lee, Quyền Hiệu trưởng CityUHK, cho biết kết quả phản ánh nỗ lực của cộng đồng học thuật trong nghiên cứu, giảng dạy và thu hút nhân sự quốc tế. Trường sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác liên ngành, mở rộng trao đổi học thuật và thu hút sinh viên, học giả quốc tế.

CityUHK cũng được QS trao hai danh hiệu "Đơn vị dẫn đầu về nghiên cứu và khám phá" và "Đơn vị dẫn đầu về trải nghiệm học tập", ghi nhận thành tích về nghiên cứu và chất lượng môi trường học tập.

Bên cạnh đó, CityUHK được Times Higher Education đánh giá là một trong những trường đại học có mức độ quốc tế hóa cao nhất thế giới trong ba năm liên tiếp và là đại học thứ hai tại Hồng Kông góp mặt trong top 100 của bốn bảng xếp hạng lớn gồm QS, THE, US News và ShanghaiRanking.