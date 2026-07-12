Claude cập nhật tính năng Reflect để thống kê thói quen dùng AI

Anthropic vừa cập nhật Reflect, một tính năng mới dành cho chatbot Claude dưới dạng thử nghiệm. Reflect hoạt động như một bảng điều khiển, tổng hợp dữ liệu từ lịch sử trò chuyện để giúp người dùng xem lại cách họ sử dụng AI theo thời gian.

Theo Anthropic, Reflect có thể thống kê hoạt động trong khoảng một, ba, sáu hoặc 12 tháng. Bảng điều khiển hiển thị các thông tin như số cuộc trò chuyện, ngày và khung giờ sử dụng nhiều nhất, cùng những nhóm chủ đề xuất hiện thường xuyên trong các phiên làm việc. Hãng cho biết sẽ bổ sung thêm thống kê về tổng thời gian sử dụng Claude trong các bản cập nhật sau.

Giao diện Reflect mới của Claude hiển thị thống kê thói quen sử dụng, giúp người dùng xem lại hoạt động theo từng giai đoạn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài các số liệu tổng hợp, Reflect còn phân tích một số thói quen khi làm việc với Claude. Hệ thống có thể ghi nhận việc người dùng thường yêu cầu AI xử lý những loại công việc nào, cách đặt yêu cầu hoặc mức độ chỉnh sửa câu trả lời trước khi sử dụng. Dựa trên đó, tính năng đưa ra một số gợi ý nhằm giúp người dùng thay đổi cách làm việc, chẳng hạn đề xuất sử dụng Project để lưu bối cảnh cho các tác vụ lặp lại thay vì phải nhập lại nhiều lần.

Một phần khác của Reflect tập trung vào việc theo dõi thời lượng sử dụng. Người dùng có thể thiết lập "giờ yên tĩnh" hoặc nhận lời nhắc nghỉ sau khi sử dụng Claude trong một khoảng thời gian nhất định. Các thông báo này mang tính tùy chọn và có thể bỏ qua.

Anthropic cho biết Reflect chỉ sử dụng dữ liệu từ các cuộc trò chuyện đủ điều kiện để tạo báo cáo. Nội dung từ các cuộc trò chuyện ẩn danh, tệp gốc trong các công cụ kết nối hoặc dữ liệu liên quan đến các tích hợp sức khỏe sẽ không được đưa vào phân tích. Nếu Claude từng tóm tắt hộp thư điện tử, bản tóm tắt có thể xuất hiện trong báo cáo nhưng email gốc sẽ không được hiển thị.

Hãng cũng cho biết báo cáo Reflect chỉ được tạo khi người dùng chủ động mở tính năng này, thay vì liên tục xử lý dữ liệu trong nền. Các phân tích hiển thị trong Reflect không được sử dụng cho mục đích khác ngoài việc cung cấp báo cáo cho chính người dùng.

Reflect hiện được phát hành dưới dạng beta cho người dùng các gói Free, Pro và Max đã bật tính năng Memory. Tính năng có mặt trên phiên bản web và ứng dụng Claude dành cho máy tính, trong khi dữ liệu từ các cuộc trò chuyện trên thiết bị di động vẫn được đưa vào thống kê dù người dùng chưa thể truy cập Reflect trực tiếp từ ứng dụng di động.