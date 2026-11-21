Ứng dụng Claude của Anthropic được cho là đã giúp giải bài toán hóc búa suốt 160 năm qua ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 21.11 đưa tin một nhà nghiên cứu tại Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic cho biết ông đã sử dụng chatbot Claude của công ty để chứng minh Giả thuyết Riemann, một bài toán đã thách thức các nhà toán học trong hơn 160 năm qua.

Được nhà toán học người Đức Bernhard Riemann đưa ra vào năm 1859, giả thuyết này liên quan đến sự phân bố của các số nguyên tố và được xem là bài toán mở quan trọng nhất trong toán học thuần túy.

"Tôi tin rằng mình, cùng với Claude, đã tìm ra lời giải cho Giả thuyết Riemann", ông Levent Alpoge viết trong một tài liệu dài 4 trang được công bố hôm 20.11.

Thông tin này vẫn chưa được xác minh độc lập và lời giải đó cũng chưa được các chuyên gia bên ngoài thẩm định.

"Đây là một khoảnh khắc trọng đại trong lịch sử nhân loại. Tôi cho rằng đây thực sự là sự kiện lớn nhất từng xảy ra trong toán học", theo ông Brian Conrey, chuyên gia hàng đầu về Giả thuyết Riemann.

"Tôi hoàn toàn không ngờ tới điều này", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng bản thân vẫn chưa được xem tài liệu chi tiết mà mới chỉ đọc những ghi chú được ông Alpoge đăng tải trên trang web cá nhân. Ông cũng đã ngỏ ý xin một bản sao của tài liệu đó.

"Có vẻ như vấn đề này cực kỳ phức tạp. Tôi không nghĩ con người có thể tự mình tìm ra lời giải này", ông Conrey nhận định, đồng thời cho biết ông tin rằng "sẽ có những cách đơn giản hơn" để giải bài toán này.

Vài giờ sau thông báo của ông Alpoge, giáo sư toán học Ravi Vakil tại Đại học Stanford cho biết một nhà nghiên cứu cùng khoa cũng đã đưa ra lời chứng minh cho giả thuyết này.

Giả thuyết Riemann là một trong bảy "bài toán thiên niên kỷ" được Viện Toán học Clay lựa chọn vào năm 2000. Viện này treo giải thưởng 1 triệu USD cho lời giải của mỗi bài toán.

Theo quy định của viện, lời giải phải được công bố trên một tạp chí khoa học có bình duyệt và trải qua sự thẩm định của cộng đồng toán học trong vòng hai năm.