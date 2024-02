CLB Bà Rịa-Vũng Tàu chờ tin từ cơ quan điều tra về vụ 5 cầu thủ bị khởi tố

Trong công văn, Công ty cổ phần bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị chủ quản của CLB Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: "Vừa qua, công ty nhận được văn bản số 26/VPF- TCTĐ ngày 1.2.2024 về việc đề nghị báo cáo sự việc báo chí đưa tin một số cầu thủ của CLB bị khởi tố, chúng tôi xin phản hồi thông tin như sau: vào ngày 24.12.2023, CLB Bà Rịa-Vũng Tàu đã thi đấu lượt trận vòng 8 giải bóng đá hạng nhất - Bia Sao Vàng 2023-2024 gặp CLB SHB Đà Nẵng trên sân vận động Bà Rịa và thua với tỷ số 1-3.





Trận đấu có 5 cầu thủ bán độ

5 cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố tội đánh bạc: Cố tình đá dưới sức để thua trận

Do nhận thấy các cầu thủ thi đấu dưới sức mình, ngay sau trận đấu Ban huấn luyện CLB đã khẩn trương họp toàn đội. Đồng thời, ngày 25.12.2023, công ty chúng tôi đã gửi văn bản số 2512/CV.BRVT-2023 đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra xác minh dấu hiệu tiêu cực đối với trận đấu nêu trên.

Sáng ngày 1.2.2024, trên trang thông tin của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đăng tải bài viết “Khởi tố 5 cầu thủ của CLB bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu về tội đánh bạc”. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ văn bản hoặc thông tin chính thức nào của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Công ty cổ phần bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo chi tiết đến VFF và Công ty VPF ngay sau khi được nhận quyết định hoặc thông báo chính thức từ cơ quan có thẩm quyền".

Lãnh đạo VFF cho biết, những tài liệu liên quan sẽ được VFF chuyển tới Ban chức năng của VFF để xem xét và sớm thông báo quyết định xử lý. VFF khẳng định kiên quyết loại trừ tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá Việt Nam. VFF luôn đặc biệt chú trọng xây dựng nền bóng đá phát triển bền vững và sạch, chính vì vậy trong nhiều năm qua, VFF và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn tại các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức và điều hành, qua đó đã góp phần quan trọng trong nỗ lực xây dựng một nền bóng đá phát triển bền vững, tạo nên sân chơi lành mạnh, giàu tính cạnh tranh và cống hiến, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của khán giả trong và ngoài nước.

5 cầu thủ này gồm thủ môn N.S.H (30 tuổi, quê Đồng Tháp), tiền đạo P.V.P. (20 tuổi, quê Hải Dương) và 3 tiền vệ gồm L.B.G.H (22 tuổi, quê Thanh Hóa), N.Q.H (20 tuổi, quê Đồng Nai), T.K.A (20 tuổi, quê Bến Tre).

Các cầu thủ trên bị khởi tố theo Điều 321 bộ luật Hình sự về tội đánh bạc. Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. 5 bị can này đã đặt cược trên các website cá độ bóng đá.