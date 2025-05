CLB Bình Định bất ngờ thắng HAGL: Nửa số đội V-League 'mất ăn mất ngủ' vì...

Khắc nghiệt cuộc đua trụ hạng ở V-League

Cuộc so tài giữa CLB Bình Định và HAGL trên sân Quy Nhơn được nhiều đội bóng chú ý, bởi nếu đội Bình Định lấy trọn 3 điểm, cuộc chiến sinh tồn ở V-League sẽ trở nên rất khắc nghiệt.

Các học trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy thủng lưới ở phút 39 sau pha làm bàn của Washington Brandao bên phía HAGL. Tuy nhiên, thẻ đỏ của Châu Ngọc Quang đã thay đổi cục diện. Ở thế thiếu người, HAGL để Bình Định ngược dòng thắng với tỷ số 2-1.

CLB Bình Định (áo trắng) vùng lên ẢNH: VPF

Đánh bại HAGL, CLB Bình Định vẫn đứng hạng 13, nhưng khoảng cách với nhóm an toàn đã ngắn lại. Đội bóng đất Võ đã có 19 điểm, chỉ còn kém vị trí an toàn của SLNA 1 điểm, và vẫn còn 1 trận chưa đấu. Nếu giành ít nhất 1 điểm ở trận đá bù với CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), Bình Định sẽ có cùng 20 điểm với SLNA và đẩy đối thủ xuống thế chỗ mình ở hạng 13.

CLB Bình Định chưa từ bỏ trong cuộc đua trụ hạng. Với 19 điểm, Mạc Hồng Quân cùng đồng đội thực tế cũng chỉ kém đội hạng bảy Hải Phòng 6 điểm. Khoảng cách giữa Bình Định với các đội xếp trên chỉ từ 1 đến 3 điểm. Đây là cách biệt có thể được san lấp chỉ sau 1 vòng đấu.

CLB Bình Định phải vượt qua chặng leo núi cực khó, khi 3/6 trận còn lại là gặp các đội trong tốp 3. Đó là các cuộc đối đầu CLB CAHN (đấu bù vòng 20), Thể Công Viettel (vòng 23) và CLB Hà Nội (vòng 26).

Highlight CLB Bình Định 2-1 CLB HAGL | Vòng 21 V-League 2024-2025

Niềm an ủi với thầy trò ông Bùi Đoàn Quang Huy, là các trận gặp những đội trong tốp 3 kể trên đều diễn ra trên sân Quy Nhơn.

Cục diện nhóm đua trụ hạng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Lịch thi đấu 6 vòng cuối của CLB Bình Định ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Mùa trước, CLB Bình Định toàn thắng các đội CAHN, Hà Nội và Thể Công Viettel trên sân nhà, ghi 12 bàn và 4 lần để lọt lưới. Dù đã sa sút sau 1 năm, nhưng đây vẫn là điểm tựa cần thiết để đội Bình Định nuôi hy vọng.

Trong những vòng còn lại, còn nhiều trận đấu mà các đội đua trụ hạng phải chạm mặt nhau như Quảng Nam gặp Đà Nẵng (vòng 23), Đà Nẵng gặp Bình Định (vòng 22), SLNA gặp HAGL (vòng 25), hay HAGL gặp Quảng Nam (vòng 26). Kết quả của những "trận cầu 6 điểm" sẽ định đoạt cuộc đua.

Hy vọng nào cho đội cuối bảng Đà Nẵng?

Không chỉ CLB Bình Định, mà CLB Đà Nẵng cũng chưa từ bỏ. Với 5 điểm kém vị trí play-off của Bình Định và 6 điểm kém vị trí an toàn của SLNA, đội bóng sông Hàn vẫn còn hy vọng.

Trong 5 trận còn lại, có tới 4 trận của Đà Nẵng là "chung kết ngược", lần lượt gặp Bình Định (vòng 22), Quảng Nam (vòng 23), HAGL (vòng 24) và SLNA (vòng 26).

Với 24 điểm, HAGL cũng chưa an toàn ẢNH: VPF

Nếu thắng cả 4 trận này, cánh cửa trụ hạng của Đà Nẵng sẽ rộng mở. Dù yếu thế nhất, nhưng thầy trò HLV Lê Đức Tuấn lại có nhiều trận gặp đối thủ cùng cảnh ngộ nhất để nuôi hy vọng.



"Khi tiếp quản CLB Đà Nẵng, tôi đã nói cầu thủ rằng mỗi trận đều là trận chung kết. Trong các trận tới, có tới 5 trận chúng tôi gặp các đối thủ ở nửa dưới. Trận nào, cả đội cũng phải quyết tâm phải vượt qua vì là trận đấu 6 điểm. Chúng tôi phải mạnh mẽ chiến đấu, đặc biệt là về mặt tinh thần", HLV Lê Đức Tuấn chia sẻ.