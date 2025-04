CLB Bình Dương bất ngờ giữ chân HLV Công Mạnh

HLV Công Mạnh sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB Bình Dương ảnh: Linh Nhi

HLV Công Mạnh sẽ tiếp bước cùng CLB Bình Dương

Tối 19.4, sau trận thua 0-3 trước CLB Hà Nội, trong buổi họp báo HLV Nguyễn Công Mạnh đã chủ động chia sẻ ý định xin từ chức ở CLB Bình Dương, nhận trách nhiệm sau chuỗi trận không thành công gần đây. HLV Công Mạnh bày tỏ: "Tôi nghĩ làm không được thì nên nghỉ, tôi có lòng tự trọng của tôi.

Tôi có nói với lãnh đạo tôi sẽ nghỉ. Tôi xấu hổ khi để xảy ra trận thua tai hại như thế này. Tôi vẫn là tôi, chấp nhận nên để người khác thay thế cho đội tốt hơn. Tôi không thể giúp gì hơn cho đội. Mình là người đứng đầu nên chịu trách nhiệm".

Quyết định đơn phương này của HLV Công Mạnh đã khiến các thành viên CLB Bình Dương bất ngờ. Trong đêm 19.4 và sáng 20.4, lãnh đạo và các cầu thủ đội bóng đất Thủ bằng nhiều cách đã trao đổi, chia sẻ và thuyết phục nhà cầm quân sinh năm 1982 rút lại quyết định tứ chức.



Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, nỗ lực này đã có hiệu quả khi HLV Công Mạnh đã rút lại quyết định của mình. Tất cả cùng thống nhất toàn đội bóng sẽ cùng kề vai sát cánh, vượt qua khó khăn hiện tại để hướng về phía trước.

Chiến đấu vì danh dự

CLB Bình Dương sẽ tập trung tranh danh hiệu ở Cúp quốc gia ảnh: Khả Hòa

Trận thua ở vòng 19 đã khép lại giấc mơ vô địch của CLB Bình Dương tại V-League 2024 - 2025. Tuy nhiên, đội bóng từng 4 lần vô địch quốc gia vẫn còn những mục tiêu để hướng đến. Tại V-League, họ vẫn còn cơ hội tranh đấu cho một suất ở tốp 5.

Vào lúc này, CLB Bình Dương đang có 25 điểm và chỉ kém 4 điểm so với CLB Công an Hà Nội đang tạm xếp hạng 5, hay 5 điểm so với Thể Công Viettel đang xếp hạng 4. Nếu xốc lại tinh thần, đội bóng đất Thủ có thể tìm lại mạch thắng.

Đặc biệt, CLB Bình Dương vẫn còn cơ hội vô địch ở một giải đấu quan trọng khác là Cúp quốc gia. Họ đã vào đến bán kết sau khi đánh bại CLB Ninh Bình, chỉ gặp đội bóng đang đua trụ hạng SLNA ở bán kết. Danh hiệu vô địch Quốc gia chỉ còn cách Bình Dương 2 trận đấu nữa thôi, nên nếu chơi tốt, họ vẫn có mùa giải thành công.