CLB CAHN có cam kết đặc biệt, trận gặp Bình Định bất ngờ thay đổi: Tại sao?

Sau khi nhận công văn đề nghị điều chỉnh lịch thi đấu tại vòng 20 V-League của CLB CAHN và công văn đồng ý thay đổi lịch của CLB Bình Định, công ty VPF, BTC giải quyết định đồng ý điều chỉnh lịch thi đấu trên sân Quy Nhơn tại vòng 20 giữa CLB Quy Nhơn Bình Định gặp CLB CAHN. Cụ thể, trận đấu sẽ chuyển từ ngày 26.4 sang 18 giờ ngày 3.6.

Việc BTC giải điều chỉnh lịch nhằm tạo điều kiện cho CLB CAHN có thêm thời gian chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2024-2025, diễn ra ngày 30.4 trên sân Hàng Đẫy. Ở trận đấu lượt đi, Quang Hải và các đồng đội đã thua 0-1 trước CLB PSM Makassar (Indonesia).

Quang Hải và các đồng đội vẫn còn cơ hội vào chung kết Cúp C1 Đông Nam Á ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN sẽ không từ chối đội tuyển Việt Nam

Tháng 6.2025, đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung theo lịch FIFA Days, CLB CAHN cam kết chấp hành việc cử đầy đủ các cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tham gia tập trung đội tuyển quốc gia, đảm bảo đúng thành phần và thời gian theo yêu cầu của VFF trong đợt tập trung, thi đấu FIFA Days tháng 6.2025.

Sau vòng 19, CLB CAHN đang tạm xếp vị trí thứ 5 trên BXH tạm thời với 29 điểm. Đội bóng này cách vị trí thứ 3 của CLB Thanh Hóa 1 điểm, vị trí thứ 2 của CLB Hà Nội 5 điểm và vị trí đỉnh bảng của CLB Nam Định 7 điểm. Vì vậy, cơ hội đua tranh tốp đầu vẫn rất "mở" với thầy trò HLV Alexandre Polking.

CLB Bình Định đang trong quá trình vượt thoát khỏi vị trí 13 hiện nay – vị trí phải dự trận play-off. Đội bóng đất võ hiện hơn vị trí cuối bảng (rớt hạng) là 5 điểm (16 so với 11) và cách vị trí an toàn (vị trí thứ 12) là 3 điểm (16 so với 19). Cuộc đua nơi nhóm cuối vẫn còn rất căng thẳng, hấp dẫn.