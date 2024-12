CLB CAHN hợp tác với đội bóng hàng đầu CH Czech

CLB CAHN vừa có cuộc làm việc với Đại sứ quán CH Czech tại Việt Nam về việc tổ chức trận đấu giao hữu bóng đá giữa CLB CAHN và SK Slavia Praha, đội bóng hàng đầu CH Czech.

Tới tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công an Việt Nam, có trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục X03, lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Bộ Công an; về phía Công an TP.Hà Nội có đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, Chủ tịch CLB CAHN; ông Hynek Kmonicek, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CH Czech tại Việt Nam.

CLB CAHN sẽ hợp tác lâu dài với SK Slavia Praha ẢNH: CLB CAHN

Theo đó, trận đấu giao hữu giữa CLB CAHN và SK Slavia Praha sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18.12 tại sân vận động Hàng Đẫy. Số lượng vé phát hành cho trận đấu dự kiến khoảng 10.000 vé. SK Slavia Praha sẽ tới Hà Nội vào ngày 16.12.

Phía CLB CAHN nhấn mạnh thêm, trận giao hữu này không chỉ đơn thuần là một trận đấu bóng đá mà còn khẳng định mối quan hệ ngoại giao chặt chẽ của hai đất nước trong 75 năm qua. Đồng thời, sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy tình đoàn kết giữa hai nước, quảng bá văn hóa, con người của hai đất nước tới bạn bè quốc tế, thúc sự hợp tác toàn diện.

Ông Hynek Kmonicek, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CH Czech tại Việt Nam chia sẻ "Tôi được biết rằng hai đội đã trao đổi nhiều thông tin với nhau và tôi biết rằng cả hai chỉ trao đổi về mặt kỹ thuật, trận đấu, cầu thủ còn việc tổ chức trận đấu, hôm nay chúng ta sẽ trao đổi sâu hơn. Chúng tôi muốn tổ chức trận đấu giao hữu - "một bữa tiệc" cho nhân dân cả hai nước và ai cũng có thể tham dự. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho cả hai bên trong những hợp tác lâu dài sau này".

CLB CAHN và Slavia Praha hy vọng hợp tác lâu dài với nhau. Đôi bên duy trì mối quan hệ hợp tác dựa trên các bản hợp đồng ghi nhớ, cam kết ghi nhớ về việc đào tạo, tập huấn, chuyển giao cầu thủ trong thời gian sắp tới.

Hai bên hào hứng trong buổi làm việc chung ẢNH: CLB CAHN