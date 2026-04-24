Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB CAHN và HLV Polking tái ký hợp đồng 2 năm, khát vọng cùng lên đỉnh châu lục

Đồng Nguyên Khang
24/04/2026 10:49 GMT+7

Giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch V-League, HLV Alexandre Polking được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng mới, kéo dài 2 năm.

CLB CAHN rất tin tưởng HLV Polking 

Sáng 24.4, CLB CAHN chính thức công bố gia hạn thành công với HLV Polking. Bản hợp đồng mới giữa đôi bên có thời hạn đến năm 2028. Trên trang mạng xã hội chính thức, phía CLB CAHN bày tỏ: "Sự tin tưởng và tầm nhìn dài hạn giữa ban lãnh đạo CLB và HLV Polking là nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu quan trọng tại V-League cũng như đấu trường châu lục trong chặng đường sắp tới".

HLV Polking là người am hiểu bóng đá Việt Nam, đang có những thành công nhất định ở CLB CAHN và được gia hạn hợp đồng

Việc HLV Polking được CLB CAHN gia hạn không phải là điều bất ngờ. Kể từ chức vô địch V-League 2023, chiếc ghế nóng của CLB nhiều lần đổi chủ. Trước khi HLV Polking được bổ nhiệm, những người từng ngồi vào chiếc ghế nóng đó có Paulo Foiani, Flavio Cruz, Trần Tiến Đại, Gong Oh-kyun và cả Kiatisuk Senamuang.

Chiến lược gia người Brazil gốc Đức giúp CLB CAHN đang thể hiện lối chơi tấn công sắc nét, duy trì phong độ ổn định và có cơ hội lớn giành chức vô địch V-League mùa này. Nhờ đó, CLB CAHN nhiều khả năng được dự các giải đấu khu vực và châu lục ở mùa tới. Để chuẩn bị cho hành trình phía trước, đội bóng ngành công an không chỉ gia hạn với HLV Polking và một số trụ cột như Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Alan Grafite... mà còn đang tìm kiếm thêm các tân binh chất lượng.

