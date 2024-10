CLB Công an Hà Nội đánh rơi chiến thắng phút bù giờ, Nam Định lại… son

N GHIỆT NGÃ

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã chơi một trận đấu hay trong trận derby thủ đô với đội chủ nhà Hà Nội. Các học trò của HLV Alexandre Polking không kiểm soát bóng vượt trội, nhưng lại kiểm soát trận đấu rất hiệu quả. Tuyến giữa với những ngòi nổ như Nguyễn Quang Hải và Vitao phối hợp thu hồi bóng và triển khai tấn công ăn ý. Trong khi trên hàng công, sự cơ động của Leo Artur đặt ra bài toán khó với hàng thủ CLB Hà Nội.

Tuấn Hải (trái) giữ lại 1 điểm cho CLB Hà Nội Ảnh: MINH TÚ

Từ khi thế chỗ Alan Grafite trong vai trò chủ công, Artur đã được đặt vào vai trò tự do và cơ động hơn nhiều, so với vai trò "số 10" thuần túy trước đây ở CLB Bình Định. Leo Artur là ngôi sao duy nhất trên sân được di chuyển tự do để phối hợp tấn công, quấy rối hàng thủ đối phương. Chính cựu sao Bình Định đã chọn vị trí thông minh để sút tung lưới CLB Hà Nội, mở tỷ số cho đội khách CAHN trong hiệp 1. Ba trận gần nhất, Leo Artur ghi 5 bàn, tất cả đều là những pha lập công rất quan trọng, trong bối cảnh CLB CAHN dù cầm bóng nhiều nhưng lại thiếu đa dạng ở các pha phối hợp tấn công.

CLB CAHN đã chơi trận đấu tiệm cận chuẩn mực trước Hà Nội: tấn công dồn dập để mở tỷ số, rồi lùi về đá phòng ngự phản công chặt chẽ. Với những ngôi sao như Bùi Hoàng Việt Anh hay Nguyễn Filip, CLB CAHN đã vây ráp rất tốt các mũi công của CLB Hà Nội. Ngay cả khi đội chủ nhà dồn ép cuối trận với những đường chuyền bóng liên tục từ hai biên, các học trò của HLV Polking vẫn đứng vững.

Dù vậy, sai lầm chí tử mà CLB CAHN từng lộ ra ở trận gặp Hải Phòng (vòng 1 V-League) đã lặp lại, khi đội cựu vương V-League không thể giữ thăng bằng đến những phút cuối cùng. Trong những phút bù giờ dài đằng đẵng ở Hàng Đẫy (trọng tài cho bù giờ 6 phút), đội khách CAHN chỉ sơ sẩy đúng một khoảnh khắc khi trung vệ Hugo Gomes phạm lỗi trong vòng cấm và phải trả giá. Một quả phạt đền, Phạm Tuấn Hải tận dụng thành công với cú đặt lòng khuất phục Nguyễn Filip và thế là đủ để chủ nhà Hà Nội giữ lại 1 điểm.

Dù trọng tài chỉ cho bù giờ 6 phút nhưng trận đấu vẫn kéo dài đến… 104 phút. Như thủ quân Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội đã nhận định, đội bóng nào đủ khát vọng sẽ có kết quả tốt. CLB Hà Nội đã không buông bỏ đến giây cuối cùng và giành 1 điểm xứng đáng. Còn với CLB CAHN, lần để "vàng rơi" này lại là bài học đắt giá cho thầy trò HLV Polking. Nếu không thể bền bỉ và cứng cỏi đến những giây cuối, đừng hy vọng trụ lại trên đường đua V-League.

CLB Nam Định GIẢI TỎA

Màn so tài với SLNA ở sân Thiên Trường chiều 19.10 được dự báo khó khăn với CLB Nam Định, trong bối cảnh đương kim vô địch V-League mới ghi 1 bàn trong 3 vòng đầu V-League. Khó khăn cho Nam Định khi ngòi nổ Nguyễn Xuân Son dường như bị bắt bài, khi các đối thủ đã phong tỏa kỹ chân sút mới nhập quốc tịch VN.

Xuân Son (14) lại son

Tuy nhiên, khi bị dồn vào chân tường, CLB Nam Định và Nguyễn Xuân Son đã thể hiện sức bật. Chiến thắng giòn giã 4-1, trong đó có cú đúp chỉ trong 7 phút của Nguyễn Xuân Son đã giúp đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt giải tỏa vô vàn áp lực. CLB Nam Định đã thắng một trận chuẩn mực: kiểm soát trận đấu, tạo nhiều cơ hội và ghi bàn trước đối thủ vốn phòng ngự khó chịu như SLNA. Đội chủ sân Thiên Trường đã có chiến thắng quý như vàng để trở lại đường đua vô địch.

Đây có thể là bước ngoặt, vì với những hảo thủ như Hendrio hay Nguyễn Xuân Son, một chiến thắng là đủ để đội bóng thành Nam lấy lại cảm hứng cho chặng đường kế tiếp.

Với kết quả này, CLB Nam Định leo lên vị trí thứ 5, trong khi CLB Hà Nội xếp ở vị trí thứ 6 và đội CAHN nằm ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu.