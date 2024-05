CLB Công an Hà Nội đấu Nam Định: Trận cầu duyên nợ, ai thắng sẽ dễ vô địch

Sau quãng nghỉ hơn một tháng, mọi sự chú ý của đấu trường quốc nội sẽ dồn vào trận thư hùng trên sân Hàng Đẫy giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Nam Định. So với tính chất và tương quan lực lượng ở lượt đi, trận đấu ngày 4.5 sẽ mang tính chất then chốt, quyết định trực tiếp đến cục diện của cuộc đua vô địch của cả giải đấu.

Hàng thủ tốt nhất gặp hàng công tốt nhất

Ở trận lượt đi trên sân Thiên Trường (9.12), hai đội kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Khi đó CLB CAHN được dẫn dắt bởi HLV Gong Oh-kyun đang có thành tích không tốt cùng với những tin đồn rạn nứt nội bộ. Sau khi cải tổ băng ghế huấn luyện bằng việc bổ nhiệm HLV Kiatisak ngay trước thềm lượt về V-League, đội bóng ngành công an dường như đang trở thành phiên bản tốt nhất của họ với 16 điểm sau 7 vòng. Đồng thời, CLB CAHN cũng là một trong hai đội có hàng thủ tốt nhất giải đấu với chỉ 13 bàn thua, có hàng công tốt thứ ba tại V-League.





Trận đấu ở lượt đi, hai đội hòa 2-2

CLB CAHN đang trở lại với hình ảnh vốn có MINH TÚ

Về phía đội khách, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất với 34 bàn thắng nhưng cũng là đội có hàng thủ tệ nhất (22 bàn thua). Hàng thủ Nam Định chơi khá tệ lúc thi đấu xa nhà khi tỷ lệ thủng lưới lên đến 1,8 bàn/trận. Chính vì thế nếu muốn có ít nhất một điểm trên sân khách, CLB Nam Định cần phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng ở mặt trận phòng ngự.

Lịch sử đối đầu của hai đội trong 5 trận gần nhất: CLB CAHN thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Thép Xanh Nam Định theo Sofascore. Thành tích của cả hai đội 5 trận gần đây nhất cũng rất cân bằng khi cùng có thành tích 3 thắng, 1 hòa 1 thua.

Tương quan lực lượng

CLB Nam Định đang có tinh thần cũng như phong độ tốt sau khi giành chiến thắng trước CLB Bình Dương tại tứ kết Cúp quốc gia (30.4). Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt cũng không có tổn thất nhân sự nào sau trận tứ kết và khả năng tam tấu Hendrio, Rafaelson và Văn Toàn sẽ góp mặt trong đội hình ra sân trận tới. Hai tân binh Tuấn Anh và Lucas Alves cũng sẵn sàng để ra sân, tăng cường hàng công cũng như chất thép cho đội bóng thành Nam.

Với CLB CAHN, HLV Kiatisak có trong tay đội hình ra quân mạnh nhất với trục dọc Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải và Jefferson Elias sau quãng thời gian V-League tạm nghỉ.

CLB Nam Định sẽ có lực lượng mạnh nhất CLB NAM ĐỊNH

Hơn cả một cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng

Nhìn vào bảng xếp hạng, CLB Nam Định đang có lợi thế về mặt điểm số khi họ hơn chính đối thủ của mình 4 điểm. Tuy nhiên, nhìn lại trận đấu giữa hai đội cách đây 1 năm, CLB Nam Định phải chịu một trận thua "khó nuốt trôi". Thời điểm đó, CLB Nam Định kém CLB CAHN chỉ 5 điểm và còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch khi giải đấu còn đến 4 vòng đấu. Thế nhưng diễn biến trên sân đã dội một gáo nước lạnh vào mặt những người yêu bóng đá Nam Định. Sau trận đấu đó, Hội CĐV Nam Định tuyên bố giải thể vì "không còn niềm tin".

Chiến thắng sẽ đưa CLB Nam Định gần hơn với chức vô địch CLB NAM ĐỊNH

Một năm sau biến cố ấy, người hâm mộ bóng đá Nam Định đã có phần nguôi ngoai cơn thịnh nộ và cục diện của trận đấu này đã đổi chiều khi chính đối thủ ở vòng đấu sắp tới lại chính là đội nằm ở thế bám đuổi. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt lúc này là đội có lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch, chỉ có chiến thắng mới giúp cho đội bóng lấy lại được niềm tin tuyệt đối. Hơn thế, đây sẽ là bước đà tâm lý thuận lợi để họ nhắm đến cú đúp danh hiệu sau 17 năm trắng tay trên mọi đấu trường.