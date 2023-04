CLB Công an Hà Nội gây thất vọng, HLV Foiani không lo mất ghế

"CLB Công an Hà Nội chơi hay, tạo ra cơ hội ghi bàn và khi có bóng, các cầu thủ biết phải làm gì. Nhưng trong bóng đá, đối thủ luôn ngăn cản chúng ta tạo ra cơ hội. CLB Hải Phòng là đội mạnh, song CLB Công an Hà Nội vẫn có cơ hội. Điều các cầu thủ cần sau cùng là những cú sút hay đường chuyền. Các cầu thủ cần tập trung thêm chút nữa để có bàn thắng. Hôm nay chúng tôi chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn", HLV Paulo Foiani chia sẻ sau trận hòa của đội Công an Hà Nội trước CLB Hải Phòng tối 8.4 trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2023.

CLB Công an Hà Nội nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 4 MINH TÚ

CLB Công an Hà Nội có ưu thế dẫn bàn nhờ pha lập công của Gustavo Henrique ở phút 61. Tuy nhiên, CLB Hải Phòng đã kiên trì gây áp lực và nhận thành quả xứng đáng ở phút 75. Cầu thủ gỡ hòa cho đội khách là Minh Dĩ với cú sút chân trái uy lực để khuất phục thủ môn Patrik Lê Giang.

1 điểm giúp CLB Hải Phòng vẫn bám trụ ở nửa trên bảng xếp hạng, trong khi đội chủ nhà CLB Công an Hà Nội đứng thứ 9, với vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 5 vòng. Đây cũng là trận không thắng thứ tư liên tiếp của Văn Thanh cùng đồng đội ở V-League 2023. HLV Foiani khẳng định không e ngại áp lực đang dồn lên ông cùng cầu thủ.

"Tôi không lo lắng, bởi tôi tin tưởng công việc mình đang làm. Trận trước CLB Công an Hà Nội thắng, nhưng trận này thì không. Đó là bóng đá. Ở đâu cũng vậy, áp lực là chuyện bình thường. Chúng tôi không thay đổi và khả năng tiến xa vẫn còn nguyên, tất nhiên còn phụ thuộc vào kết quả các đội nhóm trên. Chúng tôi thiếu vị trí quan trọng, như trường hợp của Văn Đức, do đó đội phải điều chỉnh lối chơi. CLB Công an Hà Nội đang có những ca chấn thương không may", HLV Foiani nói.

HLV Foiani cũng đánh giá cao năng lực của Văn Đô - cầu thủ trẻ đã thế chỗ Văn Đức ở trận này. "Văn Đô được vào sân ở trận trước khi Văn Đức chấn thương. Cậu ấy chơi tốt và đã ghi bàn, vì vậy có thêm tự tin. Điều tích cực với CLB Công an Hà Nội là chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng mà Văn Đô là minh chứng".

CLB Công an Hà Nội gặp khó trước hàng thủ đội Hải Phòng MINH TÚ

HLV Foiani nói thêm về lý do để Tấn Tài, Văn Vũ dự bị ở trận này: "Tấn Tài và Văn Thanh đá cùng vị trí nên rất khó chọn. Tôi quyết định chọn Văn Thanh. Ở vòng trước tôi đã trao cơ hội cho Văn Vũ, nhưng tôi mong cậu ấy có phong độ tốt hơn để trở lại đội hình chính".

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng với 1 điểm trên sân của CLB Công an Hà Nội. Đội bóng đất Cảng chưa thể hiện phong độ ấn tượng như mùa giải nhất, nhưng với lực lượng sứt mẻ, các học trò của ông Nghiêm đã chơi nỗ lực.

"Tôi hài lòng với kết quả, vì đá trên sân khách gặp CLB Công an Hà Nội rất khó khăn. Chúng tôi đặt mục tiêu 1 điểm và đã đạt được. Khi CLB Hải Phòng vắng Mạnh Dũng (do chấn thương) ở tuyến giữa, Xuân Trường là giải pháp thay thế, nhưng cậu ấy chưa đạt thể lực dù mạnh về khả năng phân phối bóng. Do đó, tôi phải dùng ngoại binh ở tuyến giữa, gia tăng chất thép cho khả năng phòng ngự", ông Nghiêm nêu quan điểm.

HLV của đội Hải Phòng cũng đánh giá cao Minh Dĩ, cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 75. "Minh Dĩ là cầu thủ khéo léo, chơi bóng mạnh dạn nhưng có điểm yếu về tầm vóc. Cậu ấy tự tin, làm việc lâu với tôi, nên tôi hiểu rõ điểm mạnh của Minh Dĩ. Ngoài ra, tôi tạm hài lòng với Xuân Trường khi cậu ấy luân chuyển được bóng, nhưng phải làm thế nào để đội bóng có thể thi đấu mạnh mẽ hơn nữa".