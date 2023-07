CLB Công an Hà Nội không thắng liền 3 trận, HLV không trách Quang Hải nửa lời

CLB Công an Hà Nội gây thất vọng khi để CLB Hà Tĩnh cầm hòa với tỷ số 1-1 ở vòng mở màn giai đoạn 2 V-League 2023 trên sân Hàng Đẫy. Dù có bàn mở tỷ số ở phút bù giờ hiệp 1 do công của Jhon Cley, nhưng Quang Hải cùng đồng đội không bảo vệ được lợi thế trong hiệp 2. CLB Công an Hà Nội thủng lưới trong những phút cuối sau pha làm bàn của Diallo Abdoulaye. Ở tình huống này, một mình Diallo đã càn quét qua 3 cầu thủ phòng ngự của đội Công an Hà Nội gồm Tấn Sinh, Tiến Dụng và Văn Thanh để lập công.

HLV Flavio Cruz chia sẻ: "Chúng tôi còn 6 trận trước mắt, tất cả đều khó khăn và quan trọng. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu hôm nay. Nếu tôi không nhầm thì trong hiệp 1, CLB Hà Tĩnh chỉ có 1 cú sút. Dù sao ở trận này, chúng tôi chỉ hòa chứ chưa thua. CLB Công an Hà Nội kiểm soát hoàn toàn hiệp 1, còn sang hiệp 2, CLB Hà Tĩnh chơi phòng ngự lùi thấp, gây khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng cầu thủ không ghi bàn. Bóng đá là như vậy. Có những lúc chúng tôi có nhiều cơ hội lại không thể ghi bàn và trả giá bằng bàn thua".

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) gây thất vọng MINH TÚ

Với trận hòa này, CLB Công an Hà Nội vẫn giữ ngôi đầu, nhưng chỉ còn hơn CLB Viettel 1 điểm. Ở trận đấu gặp CLB Bình Định vào ngày mai (17.7), CLB Hà Nội sẽ san bằng cách biệt với CLB Công an Hà Nội nếu giành trọn 3 điểm. Đáng lo hơn cho đội Công an Hà Nội, khi đây đã là trận không thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng này trên mọi đấu trường, dù mới bổ sung Quang Hải và Filip Nguyễn.

Chia sẻ về Quang Hải, HLV Flavio Cruz cho rằng cầu thủ sinh năm 1997 luôn nhận áp lực của dư luận. "Kỳ vọng dành cho Quang Hải luôn rất lớn. Chúng tôi rất may mắn khi có cậu ấy. Tôi chưa bao giờ làm việc với một cầu thủ tuyệt vời như Quang Hải. Cậu ấy có đẳng cấp cao, có mặt đúng thời điểm, phối hợp tốt, lối chơi thông minh. Quang Hải đến đúng lúc chúng tôi cần cậu ấy. Quang Hải sẽ tiến bộ rất nhiều và chiến thắng sớm muộn sẽ đến. Chúng tôi không thắng 3 trận vừa qua là lỗi của tôi, không phải do Quang Hải. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm", nhà cầm quân người Brazil đánh giá.

Quang Hải chưa thể hiện được nhiều MINH TÚ

HLV Nguyễn Thành Công của CLB Hà Tĩnh bày tỏ: "Tôi rất mừng vì các cầu thủ duy trì khát khao, tinh thần không từ bỏ. CLB Công an Hà Nội có những cá nhân tốt. Đẳng cấp của họ rất cao. Tuy nhiên, tôi không đánh giá cao tổng thể của họ, mà chỉ đánh giá cao cá nhân. Ở trận lượt đi, chúng tôi chỉ thua vì đẳng cấp của các cá nhân bên phía họ. Rõ ràng Filip Nguyễn và Quang Hải đều chất lượng, nhưng vấn đề của họ nằm ở sự hòa nhập. 30 phút cuối trận này, CLB Công an Hà Nội chơi không hay".

Đánh giá về Quang Hải, HLV Nguyễn Thành Công cho rằng phong tỏa cầu thủ sinh năm 1997 không phải chuyện dễ.

"Nhưng vấn đề ở đây là Quang Hải chưa mang đến cho CLB Công an Hà Nội nhiều tình huống. Cậu ấy chưa tìm được đối tác hợp lý", HLV Nguyễn Thành Công cho biết.

Khi được hỏi về viễn cảnh VAR sắp được áp dụng thử nghiệm ở một số trận tại V-League 2023, HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ: "VAR áp dụng ở V League có thể mang đến sự công bằng hơn. Tuy nhiên thời gian đầu, VAR có thể xa lạ với các đội bóng", còn HLV Flavio Cruz khẳng định: "Tôi nghĩ VAR cũng như các thiết bị công nghệ, giúp công việc của chúng tôi và bóng đá phát triển chứ không hỗ trợ riêng các trọng tài. Nhưng VAR đến thì cần thời gian tìm hiểu, vận hành. Chúng tôi cũng cần biết về cách vận hành để giúp cho bóng đá phát triển. Bóng đá luôn sẵn sàng đón nhận những thiết bị công nghệ".