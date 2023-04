CLB Công an Hà Nội nối dài chuỗi trận không thắng

CLB Công an Hà Nội tiếp đón CLB Hải Phòng trong trận đấu ở vòng 5 V-League 2023 tối 8.4 với áp lực nặng nề. Thầy trò HLV Paulo Foiani không thắng liền 3 trận ở V-League (hòa 1, thua 2), có nguy cơ rơi xuống nhóm cuối nếu tiếp tục không thắng. Tuy nhiên so với CLB Hải Phòng, đội cũng gặp khó với 1 điểm sau 2 vòng gần nhất, CLB Công an Hà Nội vẫn ở thế "cửa trên" với lực lượng kinh nghiệm hơn.

Hai đội chia điểm MINH TÚ

Với ưu thế sân nhà, CLB Công an Hà Nội tràn lên tấn công phủ đầu. Hai biên với Văn Thanh và Văn Hậu trở thành tâm điểm lên bóng của chủ nhà. Dù vậy, những đường chuyền dài hướng tới các ngoại binh như Gustavo Henrique, Jhon Cley không phát huy hiệu quả. Ở chiều ngược lại, CLB Hải Phòng chủ trương phòng ngự chắc chắn và phản công nhanh. Cầm bóng ít hơn, nhưng khả năng phản đòn của đội khách tương đối ấn tượng.

Trọng tài gây tranh cãi ở vòng 5 V.League 2023 Phạt đền là đúng

Trong nửa đầu hiệp 1, cơ hội rõ nét nhất thuộc về đội Hải Phòng khi Kiên Quyết tạt bóng trúng chân hậu vệ CLB Công an Hà Nội đổi hướng, buộc thủ môn Patrik Lê Giang phải vất vả đấm bóng cứu thua. Phút 28, CLB Công an Hà Nội có câu trả lời. Văn Đô thoát xuống sau đường chọc khe của đồng đội rồi sút chéo góc, song thủ môn Đình Triệu đã cứu thua.

Đội Hải Phòng (áo đỏ) thi đấu không kiêng dè chủ nhà MINH TÚ

Nửa sau hiệp 1 chứng kiến thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn của hai đội. Phút 32, Joseph Mpande đánh đầu làm tường để Hải Huy dứt điểm chệch cầu môn. Phút 36, Gustavo thoát xuống khôn ngoan sau đường tạt bóng của đồng đội nhưng lại đánh đầu vọt xà ngang. Cuối hiệp 1, Văn Trung của CLB Công an Hà Nội là gây chú ý với 2 cơ hội bị bỏ lỡ. Văn Trung dứt điểm chéo góc không trúng đích sau pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ CLB Hải Phòng, rồi đá phạt khiến thủ môn Đình Triệu phải bay người giải nguy ở phút bù giờ.

Sang hiệp 2, CLB Hải Phòng chơi tấn công chủ động hơn với đội hình đẩy cao. Điều đó đồng nghĩa khoảng trống hàng thủ lộ ra nhiều hơn. Phút 51, Gustavo đối mặt Đình Triệu, nhưng tiền đạo của CLB Công an Hà Nội lại dứt điểm quá hiền khiến cơ hội trôi qua. Dù vậy, Gustavo cũng chuộc lỗi rất nhanh. Phút 61, hàng thủ CLB Hải Phòng bất ngờ để lỏng tiền đạo chủ nhà, tạo điều kiện cho Gustavo đón đường chọc khe rồi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

CLB Công an Hà Nội phung phí quá nhiều cơ hội MINH TÚ

CLB Công an Hà Nội duy trì áp lực sau bàn thắng mở điểm. Phút 65, Gustavo bật cao đánh đầu khiến thủ môn Đình Triệu phải đẩy bóng cứu thua. 8 phút sau, Văn Phương vẩy má ngoài đưa bóng đi chệch cột trong tình huống đối mặt. Sự phung phí cơ hội sau đó khiến CLB Công an Hà Nội trả giá.

Phút 75, Joseph Mpande khống chế bóng trong vòng cấm chủ nhà. Trung vệ Tấn Sinh băng vào truy cản đưa bóng đi đúng vị trí Minh Dĩ chọn sẵn. Với cú sút chân trái quyết đoán vào góc xa, tiền vệ của đội Hải Phòng đã san bằng cách biệt trận đấu. 1-1 cũng là kết quả trận đấu, dù hai đội có thêm một số cơ hội trong 15 phút cuối trận.

Để hòa CLB Hải Phòng, CLB Công an Hà Nội nối dài chuỗi không thắng ở V-League 2023 lên con số 4, qua đó vẫn đứng thứ 9. CLB Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm đứng thứ 6 với 6 điểm, bị đội đầu bảng nới rộng cách biệt lên thành 5 điểm.