CLB Công an Hà Nội tường thuật trực tiếp lễ ra mắt của Quang Hải

Sáng 23.6, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có buổi lễ ra mắt và ký hợp đồng tại trụ sở CLB Công an Hà Nội. Sự kiện thu hút sự chú ý của báo chí và được tường thuật trực tiếp trên fanpage của đội bóng. Dù CLB Công an Hà Nội đã chiêu mộ nhiều cầu thủ tên tuổi, nhưng Quang Hải là ngôi sao hiếm hoi được hưởng "đặc quyền" có buổi lễ ra mắt và được trực tiếp riêng.

Thông báo trực tiếp lễ ra mắt Quang Hải trong màu áo CLB Công an Hà Nội

Ngày 22.6, đội Công an Hà Nội thông báo: "Nằm trong những bước chuẩn bị cho giai đoạn 2 của V-League 2023 cũng như hướng đến những mục tiêu xa hơn của đội bóng, CLB Công an Hà Nội đã chính thức ký hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Sau khi phía Pau FC, đội bóng cũ của Quang Hải tại Pháp chính thức đồng thuận để đôi bên chấm dứt hợp đồng sớm trước một năm, CLB Công an Hà Nội đã có những cuộc đàm phán với Quang Hải và người đại diện.

Trải qua nhiều lần thương thảo, CLB chính thức đưa ra thông báo: Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ của đội bóng Công an Hà Nội. Cụ thể, Quang Hải sẽ thi đấu trong màu áo đội bóng ngành Công an theo bản hợp đồng kéo dài 1,5 năm. Quang Hải rất tự hào được khoác áo CLB Công an Hà Nội, một trong những đội bóng giàu tham vọng nhất V-League mùa này".

Như vậy, chỉ sau 1 năm sang nước ngoài chơi bóng, Quang Hải đã trở về Việt Nam thi đấu. Ở CLB Công an Hà Nội, Quang Hải nhận mức đãi ngộ cao, thậm chí cao chưa từng có trong lịch sử thu nhập của cầu thủ nội.

Quang Hải có mặt ở trụ sở CLB Công an Hà Nội CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Dù không thành công ở Pau FC, nhưng Quang Hải vẫn là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ gốc Đông Anh ra mắt V-League ở mùa giải 2016 và được sử dụng thường xuyên ngay trong đội hình nhiều hảo thủ của CLB Hà Nội. V-League 2017, Quang Hải đá đủ 26 trận, được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Đến mùa 2018, Quang Hải đá 19 trận, ghi 9 bàn, đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League, đồng thời giành Quả bóng vàng Việt Nam.

Từ mùa giải 2019 đến 2022, dù không phải lúc nào cũng chơi bùng nổ, nhưng Quang Hải vẫn là hạt nhân trong lối chơi của CLB Hà Nội, Tiền vệ 26 tuổi đóng vai trò quan trọng ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Quang Hải có 3 lần vô địch V-League, 3 lần vô địch siêu cúp quốc gia và 2 lần vô địch cúp quốc gia, đều trong màu áo CLB Hà Nội.