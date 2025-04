CLB Đà Nẵng bất ngờ đánh bại đối thủ mạnh Thanh Hóa: Nuôi hy vọng trụ hạng

Chiều 27.4, CLB Đà Nẵng chạm trán CLB Thanh Hóa trên sân vận động Tam Kỳ, ở trận đấu thuộc vòng 20 V-League 2024 - 2025. Vào lúc này, đội bóng sông Hàn đang rất cần điểm để nuôi hy vọng trụ hạng lại giải đấu cao nhất Việt Nam. Chính vì vậy, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao, khi gặp đối thủ được đánh giá cao hơn là đội bóng xứ Thanh. CLB Đà Nẵng chơi biết người biết ta đã có được những gì mình cần, đó là 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà.

CLB Đà Nẵng thu hẹp khoảng cách với CLB Bình Định

Các cầu thủ Đà Nẵng thi đấu phòng ngự chặt chẽ, kiên trì trong phần lớn thời gian trận đấu. Ở phía ngược lại, CLB Thanh Hóa tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của đội bóng sông Hàn. Đội bóng xứ Thanh gây sức ép lớn, nhưng lại không thể tận dụng được các cơ hội.

CLB Thanh Hóa (phải) chơi lấn lướt trong hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn ẢNH: ĐÔNG NGHI

Trái ngược với hiệp 1, CLB Thanh Hóa không còn hưng phấn khi bước vào hiệp 2. Đây là lúc các cầu thủ của ông Lê Đức Tuấn vùng lên. Nỗ lực của CLB Đà Nẵng được đền đáp ở phút 70. Thiago Henrique là người đã lên tiếng đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số. Đây cũng bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chung cuộc, CLB Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 trước CLB Thanh Hóa. Chiến thắng này giúp đội bóng sông Hàn thắp lại hy vọng trong cuộc đua trụ hạng. Sau vòng 20, CLB Đà Nẵng vẫn đứng chót bảng khi có 14 điểm.

CLB Đà Nẵng (phải) giành 3 điểm quý giá, thắp lại hy vọng đua trụ hạng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Khoảng cách của CLB Đà Nẵng với đội đứng áp chót là CLB Bình Định (16 điểm) chỉ còn 2 điểm. Tuy nhiên ở vòng 20, CLB Bình Định (gặp CLB Công an Hà Nội) không thi đấu. CLB Công an Hà Nội được tạo điều kiện tập trung cho Cúp C1 Đông Nam Á 2024 - 2025. Trận đấu bù vòng 20 giữa CLB Bình Định và CLB Công an Hà Nội sẽ diễn ra vào đầu tháng 6.

