CLB Hà Nội - CLB Đà Nẵng: Đẳng cấp lên tiếng

CLB Hà Nội đang bị cuốn vào khó khăn ở V-League 2023. Sau trận thua CLB Bình Định ở vòng 7, đội bóng của HLV Bozidar Bandovic có quãng thời gian 1 tháng để điều chỉnh lại lối chơi. Nhưng cũng ở trong khoảng thời gian này, đội bóng thủ đô lại gặp thử thách khi Văn Quyết và Hùng Dũng lần lượt vắng mặt bởi treo giò và vấn đề sức khỏe.

Nếu Văn Quyết là "khối óc" trong lối chơi đồng thời ghi bàn đều đặn ở những trận đã qua, Hùng Dũng rất quan trọng với tuyến giữa CLB Hà Nội nhờ nguồn năng lượng bền bỉ. Mất cùng lúc 2 cầu thủ quan trọng là bài toán khó với HLV Bandovic, dù ông từng khẳng định không cầu thủ nào là không thể thay thế.

CLB Hà Nội sẽ thắng để trở lại đường đua vô địch? CLB HÀ NỘI

Nói khó khăn là bởi, CLB Hà Nội vẫn chưa "ngấm" được lối chơi của ông Bandovic. Vẫn dựa trên nền tảng kiểm soát bóng, nhưng cựu chiến lược gia Buriram United yêu cầu cao hơn. Ông muốn cầu thủ phải di chuyển liên tục để tạo áp lực, pressing chủ động và sắc sảo hơn trong những pha chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Tiền vệ Hùng Dũng khẳng định CLB Hà Nội cần thêm thời gian hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu này. Ở trận gặp CLB Bình Định, đội bóng của HLV Bandovic nỗ lực kiểm soát thế trận, nhưng do pressing thiếu đồng bộ giữa ba tuyến nên lộ ra nhiều khoảng trống, để đối thủ khai thác và ghi bàn. So với thời điểm thua đội Bình Định, đội hình CLB Hà Nội lúc này còn không mạnh bằng. Bởi dù có lực lượng dày dạn so với mặt bằng chung V-League, nhưng đội chủ sân Hàng Đẫy không dễ tìm được gương mặt có chất lượng chơi bóng tương xứng để lấp vào chỗ của Hùng Dũng, Văn Quyết.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu CLB Hà Nội sứt mẻ lực lượng. Ở những mùa giải 2020, 2021 hay 2022, đội hình đội bóng thủ đô đều biến động liên tục vì nhiều lý do. Dù vậy, CLB Hà Nội vẫn thể hiện đẳng cấp nhờ lối chơi kiểm soát bóng đã "đổ khuôn" trong nhiều năm, cộng với kinh nghiệm vượt khó của các cầu thủ chủ chốt.

Tuấn Hải có thể thay thế Văn Quyết? CLB HÀ NỘI

Đây là những điểm mạnh ông Bandovic cần phát huy trong trận đấu với CLB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn đang chìm ở đáy bảng với 3 điểm sau 7 trận. Dù đá ở sân nhà hay sân khách, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đều chơi nhạt nhòa. Nguyên nhân thất bại của CLB Đà Nẵng nằm ở lực lượng non trẻ, thiếu kinh nghiệm và chất lượng ngoại binh kém. Mùa trước, đội Đà Nẵng vất vả đua trụ hạng đến những vòng cuối. Mùa này còn khó khăn hơn, bởi trong khi hầu hết các đội đều bổ sung lực lượng, CLB Đà Nẵng dường như vẫn đứng yên.

HLV Phan Thanh Hùng được mời về CLB Đà Nẵng sau 13 năm với mục tiêu "trục vớt" con tàu sắp đắm. Cựu HLV đội Quảng Ninh đã dốc hết sức để vực dậy đội bóng, nhưng với chất lượng đội hình hạn chế, ông Hùng chưa thể tạo khác biệt. CLB Đà Nẵng không ghi bàn ở 3 trận gần nhất, cũng chỉ giành 2 điểm sau 4 trận sân khách từ đầu mùa. 11 năm qua, đội bóng sông Hàn cứ đấu với CLB Hà Nội ở sân Hàng Đẫy là toàn hòa và thua.

Trước đối thủ yếu toàn diện, CLB Hà Nội cần thắng, thậm chí thắng đậm để bám đuổi đội đầu bảng Thanh Hóa, đồng thời vực dậy tinh thần cho chặng đường còn lại. Đội bóng của HLV Bandovic phải chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch ở thời điểm gian nan này.