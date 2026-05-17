PVF-CAND nhập cuộc đầy quyết tâm và thậm chí sớm đưa bóng vào lưới CLB Hà Nội, nhưng bàn thắng của Thanh Nhàn không được công nhận do lỗi việt vị sau khi VAR vào cuộc.

Thoát thua sớm, CLB Hà Nội nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ sự chắc chắn của các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Hùng Dũng hay Thành Chung. Phút 16, Văn Tùng mở tỉ số bằng cú dứt điểm đẹp mắt.

Đến phút 34, Văn Quyết nâng cách biệt lên 2-0 sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. VAR tiếp tục kiểm tra khá lâu trước khi công nhận bàn thắng cho đội khách.

CLB Hà Nội thắng tưng bừng dù thiếu Hoàng Hên, PVF-CAND lún sâu đáy bảng

Bước sang hiệp 2, PVF-CAND buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự tổ chức tốt của CLB Hà Nội.

Trong khi đó, đội bóng thủ đô tiếp tục tận dụng hiệu quả các pha phản công. Phút 65, Tuấn Hải đánh đầu ghi bàn sau đường tạt chuẩn xác của Fisher, nâng tỉ số lên 3-0.

Khoảng cách quá lớn khiến PVF-CAND gần như sụp đổ về tinh thần. Đến phút 79, Daniel Floro Da Silva tận dụng sai lầm hàng thủ để ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho CLB Hà Nội.

Thất bại này khiến PVF-CAND rơi xuống cuối bảng với 17 điểm, bằng điểm Đà Nẵng nhưng kém xa về hiệu số. Trong khi đó, CLB Hà Nội có 42 điểm, tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua tốp 3 khi chỉ còn kém Ninh Bình FC 2 điểm.