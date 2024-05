CLB HAGL và Hà Tĩnh nỗ lực trốn suất play-off trụ hạng

CLB LPBank HAGL sẽ tiếp CLB Thanh Hóa trên sân nhà lúc 17 giờ. Phong độ của đội bóng phố núi lẫn CLB Thanh Hóa đều không tốt khi thua đậm ở lượt trận trước (HAGL thua CLB TP.HCM 1-4 và CLB Thanh Hóa thua CLB Nam Định 2-5). Những trận thua này khiến cả hai đội rơi vào những tình cảnh khác nhau. Nếu CLB LPBank HAGL tụt xuống vị trí thứ 12 khi chỉ hơn CLB Hà Tĩnh 1 điểm thì CLB Thanh Hóa cũng rơi xuống vị trí thứ 9 với 29 điểm. Về lý thuyết, đội bóng xứ Thanh vẫn có thể rơi vào khu vực nguy hiểm nếu không cải thiện điểm số, bởi họ chỉ hơn đội đang xếp áp chót là CLB Hà Tĩnh 5 điểm.



CLB LPBank HAGL (phải) cần một chiến thắng để thoát hiểm Khả Hòa

Điều đáng chú ý ở trận đấu này là việc cả hai đội đều gặp vấn đề ở vị trí HLV. Nếu HLV Vũ Tiến Thành của CLB LPBank HAGL vừa bị Ban Kỷ luật VFF phạt 20 triệu đồng vì công kích trọng tài và ban tổ chức giải sau trận thua CLB TP.HCM 1-4 ở vòng đấu trước, thì HLV Popov của CLB Thanh Hóa cũng bị treo quyền chỉ đạo vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng cũng do chỉ trích trọng tài.

Xét về thực lực, rõ ràng CLB Thanh Hóa vẫn được đánh giá cao hơn bởi họ có lực lượng cầu thủ tốt hơn hẳn đội bóng phố núi vào lúc này, nhưng với việc không có sự chỉ đạo của HLV Popov trên băng ghế huấn luyện, rõ ràng đội bóng xứ Thanh sẽ rơi vào thế khó khi phải thi đấu trên sân khách. Nên nhớ, CLB LPBank HAGL dưới thời HLV Vũ Tiến Thành có lối chơi rất thực dụng, họ không cần chơi đẹp mà chỉ cần chiến thắng. Đây sẽ là trận đấu không khoan nhượng vì chỉ mất điểm, cả hai sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc đối đầu giữa CLB Hà Tĩnh và CLB Công an Hà Nội (18 giờ), bởi đây cũng là trận đấu ra mắt của HLV Polking bên phía CLB Công an Hà Nội sau nhiều ngày chờ đợi. Tuy nhiên, ông Polking sẽ gặp bài toán khó vì CLB Hà Tĩnh cũng đang rất khát điểm nhằm thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, người hâm mộ CLB Công an Hà Nội hy vọng HLV Polking có thể giúp đội bóng này tìm lại chiến thắng sau 3 trận thua liên tiếp.

Trong ngày 30.5 còn hai trận đấu đáng chú ý khác là CLB Bình Định gặp CLB Quảng Nam (18 giờ), và CLB Thể Công Viettel gặp CLB Hải Phòng (19 giờ 15).