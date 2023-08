CLB Hải Phòng dừng bước ở AFC Champions League

Sau chiến thắng CLB Ranger (Hồng Kông) ở vòng sơ loại, CLB Hải Phòng muốn gây bất ngờ trước Incheon United ở trận play-off để bước vào vòng đấu bảng AFC Champions League. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chơi rất tự tin và có bàn mở tỷ số 1-0 do công Yuri Mamute, nhưng sau đó thất bại chung cuộc 1-3. Đại diện VN chơi khá kiên cường với thế trận phòng ngự phản công, nhưng khi bước vào hiệp phụ (2 hiệp chính hòa 1-1), do thua sức so với đối thủ nên không thể làm nên chuyện.



Đội Hải Phòng (áo đỏ) thua tại Hàn Quốc

Đây là trận đấu đặc biệt của tiền vệ Lương Xuân Trường bên phía Hải Phòng khi anh trở lại Hàn Quốc để gặp đội bóng cũ của mình. Xuân Trường từng khoác áo Incheon United trong năm 2016, nhưng ít được ra sân. Ở trận đấu gặp lại đội bóng cũ, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân từ phút 71 và thi đấu rất năng nổ.

Dừng bước ở đấu trường AFC Champions League, CLB Hải Phòng sẽ xuống thi đấu ở vòng bảng AFC Cup 2023 - 2024.

Trận thua của CLB Hải Phòng khiến bóng đá VN chỉ còn duy nhất CLB Hà Nội tham dự AFC Champions League từ vòng bảng của mùa giải năm nay. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tổ chức bốc thăm vòng bảng AFC Champions League vào ngày 24.8. CLB Hà Nội đã quyết định chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà để thi đấu tại đấu trường quốc tế.