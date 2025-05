CLB Ninh Bình thắng đậm: Sớm vô địch hạng nhất, suất lên hạng còn lại thuộc về...

CLB Ninh Bình 'ngư ông đắc lợi'

Cuộc đua thăng hạng ở giải hạng nhất 2024 - 2025 bước vào giai đoạn gay cấn. Ở vòng 19, trong khi đội đầu bảng CLB Ninh Bình chỉ phải so tài Trẻ TP.HCM, đội nhì bảng Bình Phước phải thư hùng với đội hạng ba PVF-CAND.

Trong trường hợp CLB Ninh Bình lấy trọn 3 điểm, còn CLB Bình Phước không thắng, chức vô địch sẽ thuộc về đội bóng cố đô sớm 3 vòng đấu.

CLB Ninh Bình vô địch hạng nhất và đoạt vé thăng hạng

CLB Ninh Bình đã hoàn tất công việc của mình, khi đánh bại Trẻ TP.HCM với tỷ số giòn giã 3-0. Với 49 điểm sau 18 trận, hơn CLB Bình Phước 8 điểm, CLB Ninh Bình chỉ cần chờ Bình Phước không thắng là có thể ăn mừng chức vô địch hạng nhất, cùng tấm vé trực tiếp lên chơi ở V-League.

Mong đợi của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng trở thành sự thật, khi Bình Phước và PVF-CAND hòa nhau 0-0 ở trận đấu tâm điểm vòng này. Dù đã chơi hơn người trong hơn 20 phút hiệp 2, nhưng PVF-CAND chỉ có thể chấp nhận một trận hòa, trước đối thủ đã phòng ngự quá kiên cường.

CLB Bình Phước tiến rất gần suất play-off

Màn thư hùng với PVF-CAND là khúc cua quan trọng với CLB Bình Phước trong cuộc đua giành vé thăng hạng. Nguyễn Công Phượng cùng đồng đội đứng nhì bảng với 40 điểm, hơn đội hạng ba PVF-CAND 7 điểm (đá nhiều hơn 1 trận).

Nếu thắng đối thủ, CLB Bình Phước chắc chắn cắt đuôi đối thủ để đứng một trong hai vị trí dẫn đầu. Nếu hòa, CLB Bình Phước cũng gần như nắm chắc tấm vé nhì bảng để đá play-off.

Chính tâm thế "hòa cũng được" giúp đại diện Đông Nam bộ chủ động chọn cách chơi phòng ngự chặt chẽ trong chuyến làm khách trên sân PVF. Dưới cơn mưa nặng hạt, HLV Huỳnh Quốc Anh chỉ đạo học trò lùi sâu phòng ngự, tranh chấp quyết liệt. Mỗi khi giành được bóng, đội Bình Phước sẽ đẩy lên tuyến trên để Công Phượng độc lập tác chiến.

Lối đá phòng ngự lăn xả của đội khách khiến PVF-CAND nhập cuộc khó khăn. Ngoài cú sút phạt chệch cột dọc của Martin Lo ở phút thứ 7, đội bóng của Thạch Bảo Khanh hầu như không thể tiếp cận khung thành CLB Bình Phước. Hàng thủ với những cựu binh như Huỳnh Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức không ngại chơi rắn, áp sát quyết liệt, khiến những chân sút trẻ như Nguyễn Thanh Nhàn, Hồ Thanh Minh không thể giữ bóng lâu.

PVF-CAND (áo đỏ) gặp khó trước hàng thủ Bình Phước ẢNH: CLB PVF-CAND

Không chỉ phòng ngự tốt, CLB Bình Phước còn có những pha phản công chớp nhoáng. Phút 18, Công Phượng rê bóng đột phá vào trung lộ rồi chọc khe cho Hồ Sỹ Giáp. Tuy nhiên ở pha thoát xuống đối mặt, Sỹ Giáp lại đẩy bóng sang chân trái rồi sút vọt xà ngang.



Nửa sau hiệp 1 chứng kiến nhiều pha phối hợp hỏng của hai đội do mặt sân trơn trượt. Cơn mưa nặng hạt ở PVF khiến chủ nhà PVF-CAND không thể kiểm soát bóng và ban bật, còn lối đá bóng dài, phụ thuộc vào Công Phượng của CLB Bình Phước cũng không tạo ra nhiều cơ hội.

Sang hiệp 2, CLB Bình Phước vẫn chơi phòng ngự chặt chẽ và quyết liệt, bởi 1 điểm là đủ để thầy trò Huỳnh Quốc Anh tiến gần tấm vé play-off. Còn với PVF-CAND, dồn lên tấn công là lựa chọn duy nhất để cứu vãn tình thế khó khăn trong cuộc đua thăng hạng.

CLB PVF-CAND đã có cơ hội ăn bàn, song lại không tận dụng được. Phút 67, Thanh Nhàn tạt bóng từ cánh trái. Tấn Sinh phán đoán sai điểm rơi nên phá bóng hụt, tuy nhiên ở tình huống đối thủ đã "tặng quà", Thanh Minh lại băng vào sút trượt vụng về bằng chân trái.

Phút 71, Khắc Vũ của CLB Bình Phước bị truất quyền thi đấu sau pha bóng cao chân với Tuấn Anh của PVF-CAND. Ban đầu trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp, nhưng VAR can thiệp và đánh giá đây chỉ là tình huống đáng nhận thẻ vàng. Dù vậy, do đã phải nhận 1 thẻ vàng trước đó, Khắc Vũ vẫn phải rời sân do nhận thẻ vàng thứ hai, tương đương thẻ đỏ gián tiếp.

Ở thế thiếu người, đội bóng Đông Nam bộ phải gồng mình phòng ngự chịu áp lực. Phút 85, lưới của Bình Phước rung lên sau pha phản lưới của hậu vệ đội khách. Song, VAR xác định tiền vệ Anh Tuấn của PVF-CAND đã vung chân phạm lỗi với Tự Nhân của Bình Phước. Bàn thắng bị từ chối.

Hòa 0-0 trước PVF-CAND, CLB Bình Phước đã ở rất gần suất play-off. Thầy trò HLV Huỳnh Quốc Anh hơn đối thủ 7 điểm (đá nhiều hơn 1 trận), và chỉ cần 3 điểm trong 2 trận còn lại để chắc chắn giành ngôi nhì, tương đương vé đá play-off thăng hạng với đội đứng hạng 13 ở V-League. Thậm chí, nếu PVF-CAND thua trận tới, CLB Bình Phước chắc chắn về nhì mà không cần quan tâm đến 2 trận còn lại.