CLB pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam cấm VĐV Vũ Sơn Tùng thi đấu

Quyết định ký ngày 12.3 của do chủ tịch CLB pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam Nguyễn Văn Thu ký tên như sau: "Không nhận đăng ký thi đấu bất kỳ nội dung nào trong các giải đấu pickleball do CLB pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam và CLB pickleball doanh nhân trẻ các địa phương tổ chức trong thời gian từ ngày ký quyết định đến hết năm 2025 đối với VĐV Vũ Sơn Tùng, do có hành vi không đúng chuẩn mực, làm ảnh hưởng đến tinh thần thể thao tại giải pickleball vô địch quốc gia 2025 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu".

CLB pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam không cho VĐV Vũ Sơn Tùng đăng ký thi đấu các giải trong hệ thống CLB này ẢNH: KW

Ở giải vô địch quốc gia xảy ra sự cố VĐV Vũ Sơn Tùng sau khi thua trận đã đến phòng trọng tài bày tỏ thái độ bức xúc với giám sát trọng tài chưa làm đúng nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến trận đấu. Cụ thể VĐV Vũ Sơn Tùng cho rằng giám sát trọng tài can thiệp chưa đúng vào quyết định bóng trong/ngoài (in/out). Ngoài ra khi có CĐV có hành vi gây ức chế với VĐV đang thi đấu, VĐV phản ánh với trọng tài, giám sát trọng tài, đề nghị mời CĐV này ra ngoài nhưng bị từ chối. VĐV đến từ Hải Phòng có những lời lẽ khiếm nhã khi trao đổi với giám sát trọng tài, đoạn clip về sự việc được chia sẻ trên rất nhiều diễn đàn pickleball để lại những bình luận trái chiều.

Ngay sự việc, ban tổ chức đã họp khẩn cấp với các bên liên quan trên tinh thần hòa giải, rút kinh nghiệm, chia sẻ để cùng nhau mang lại thành công cho bộ môn thể thao mới pickleball. VĐV Vũ Sơn Tùng thừa nhận có lời lẽ chưa chuẩn mực do bức xúc với giám sát trọng tài. Phía giám sát trọng tài cũng cho biết sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Mọi việc được giải quyết êm xuôi, Sơn Tùng tiếp tục thi đấu nội dung cuối. Đến hôm nay, ban tổ chức giải cũng như Cục TDTT cũng chưa có quyết định kỷ luật nào đối với VĐV Vũ Sơn Tùng. Ông Mạc Xuân Tùng, phụ trách bộ môn pickleball Cục TDTT cho biết mọi việc đã được giải quyết ở giải và bộ môn sẽ có báo cáo sự việc lên Cục TDTT.

Quyết định của CLB pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam về việc không cho VĐV Vũ Sơn Tùng đăng ký thi đấu

CLB pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam ra mắt hồi tháng 2.2025 tại Hà Nội nhằm tạo sân chơi chung cho cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước giao lưu, rèn luyện thể chất thông qua bộ môn pickleball. Tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Văn Thu, chủ tịch CLB pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết dự kiến trong năm 2025, CLB sẽ tổ chức các giải thi đấu và sự kiện pickleball định kỳ theo quý tại các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tạo sự kết nối giữa các thành viên.