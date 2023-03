CLB PVF - Công an Nhân dân muốn thăng hạng V-League nhưng 'không thắng bằng mọi giá'

CLB PVF - Công an Nhân dân, tiền thân là CLB Phố Hiến được thành lập từ tháng 4.2018. Năm 2022, CLB kết thúc mùa giải với vị trí lọt tôp 5 giải hạng nhất quốc gia. Tiền đạo trẻ Nguyễn Thanh Nhàn giành danh hiệu Vua phá lưới với 10 pha lập công. Thanh Nhàn là cầu thủ đội U.20 Việt Nam, được HLV Troussier đôn lên đội U.23 Việt Nam và ở trận đấu cuối cùng tại Doha Cup 2023 mới kết thúc, gặp đội U.23 Kyrgyzstan, Nhàn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.



Bước vào mùa giải năm 2023, mục tiêu của CLB PVF - Công an Nhân dân là giành thứ hạng cao tại giải hạng nhất 2023.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an HẠNH AN

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: "Trải qua mùa giải 2022, CLB với nhiều cầu thủ trẻ đã cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng tại giải hạng nhất. Mục tiêu đặt ra là áp lực song cũng là động lực để tập thể đội bóng đoàn kết, rèn luyện, phấn đấu.

Những năm qua, ngành tập trung phát triển CLB Công an Nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, xuất sắc vô địch hạng nhất Quốc gia 2022 và thăng hạng V-League 2023. Hiện nay đã chuyển giao và đổi tên thành CLB Công an Hà Nội. Đây là niềm vinh dự, là động lực để CLB PVF - Công an Nhân dân tiếp nối thành công, quyết tâm nỗ lực giành kết quả cao nhất tại giải hạng nhất 2023. Để đội bóng đạt được thành tích cao nhất, đáp ứng mong mỏi của lãnh đạo và người hâm mộ, đề nghị HLV, VĐV CLB PVF - Công an Nhân dân tập trung tập luyện, thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, chấp hành điều lệ, vì màu cờ sắc áo, vượt lên chính mình để mang lại cho khán giả những trận cầu hấp dẫn".

CLB PVF - Công an Nhân dân sẽ tham dự giải hạng nhất 2023 và Cúp quốc gia 2023 dưới dự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo và vẫn giữ nguyên bộ khung là lứa cầu thủ trẻ sinh năm 2001 – 2005 trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF - Bộ Công An.

CLB PVF - Công an Nhân dân được giao nhiệm vụ khó HẠNH AN

Những cái tên đáng chú ý của đội có thể kể đến Huỳnh Công Đến, Võ Nguyên Hoàng, Trần Ngọc Sơn, Đào Văn Chưởng, Võ Anh Quân, Tẩy Văn Toàn, Nguyễn Thanh Nhàn,… đã có những đóng góp trong màu áo các đội tuyển U.19 Việt Nam, U.20 Việt Nam.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB PVF - Công an Nhân dân cũng đã bổ sung những bản hợp đồng chất lượng như Lục Xuân Hưng, Nguyễn Thanh Tuấn, Võ Ngọc Tỉnh nơi hàng phòng ngự; các tuyển thủ U.23 Việt Nam như Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Văn Tùng trên hàng công.

HLV Mauro HẠNH AN

HLV trưởng Mauro chia sẻ: "Chúng tôi có 2 mục tiêu. Đầu tiên là về mặt kết quả, chúng tôi đặt mục tiêu thắng từng trận đấu một, cứ như thế đến hết mùa giải. Tôi đã gắn bó với lứa cầu thủ trẻ của PVF - Công an Nhân dân từ rất lâu. Đương nhiên, tôi mong muốn đội bóng có thể giành quyền lên V-League ngay ở mùa giải năm nay. Tuy vậy, phải nhìn nhận rằng đội hình của chúng tôi đa phần là những cầu thủ trẻ mới ngoài đôi mươi. Do đó, mục tiêu thứ 2 của tôi là muốn cầu thủ được trau dồi, rèn luyện trong quá trình tham dự giải hạng nhất và Cúp quốc gia, đáp ứng các yêu cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp. Do vậy, chúng tôi sẽ không bất chấp hay đánh đổi chiến thắng bằng mọi giá".