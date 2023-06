CLB Thanh Hóa mất ngôi đầu bảng, HLV Popov nói gì?

"Đây là trận đấu khó khăn, bởi trước trận đấu chúng tôi mất Paulo Conrado và Lâm Ti Phông do chấn thương. CLB Thanh Hóa không có lực lượng dày như CLB Công an Hà Nội hay CLB Hà Nội. Việc cầu thủ chấn thương ảnh hưởng đến lối chơi của đội. Tôi gặp khó khăn khi triển khai đội hình mới bởi thiếu hụt lực lượng. Ngoài ra sau 11 vòng, các đối thủ đã biết CLB Thanh Hóa đá với sơ đồ nào, do đó ban huấn luyện phải thay đổi sang chiến thuật mới. Sơ đồ này chúng tôi mới tập luyện được 2 tuần, chưa thể nào vận hành tốt được. Trong hiệp 2, CLB Thanh Hóa trở về sơ đồ cũ và đã áp đặt, pressing được đối thủ", HLV Velizar Popov chia sẻ sau trận hòa 0-0 của CLB Thanh Hóa trước CLB Nam Định trên sân Thiên Trường ở vòng 12 V-League 2023 lúc 18 giờ tối 24.6.

CLB Thanh Hóa (áo đỏ) để mất điểm trên sân khách MINH TÚ

Trận hòa không bàn thắng ở Thiên Trường rõ ràng là điều không ai trong 2 đội bóng Nam Định và Thanh Hóa mong muốn, vì nó sẽ níu chân cả 2 trong khi các đối thủ tốp đầu như Công an Hà Nội, CLB Hà Nội đang tấn công mạnh mẽ.

Với chiến thắng 4-2 trước CLB Hà Tĩnh, CLB Công an Hà Nội đã vươn lên ngôi đầu với 24 điểm, hơn đội nhì bảng Thanh Hóa 1 điểm.

HLV Popov nêu quan điểm: "Việc V-League ngắt quãng đã ảnh hưởng đến CLB Thanh Hóa, tuy nhiên, tôi hài lòng khi đội chơi tốt trong 45 phút của hiệp 2. Tôi cũng hài lòng với những cầu thủ hiện tại CLB Thanh Hóa đang sở hữu".

Nói về cuộc đua vô địch, chiến lược gia của đội Thanh Hóa bày tỏ: "Mọi thứ vẫn còn ở phía trước và trong giai đoạn 2, cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ còn khốc liệt hơn khi khoảng cách điểm giữa các đội trong nhóm đầu không lớn".

Bên phía đối diện, HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định chia sẻ: "Ở một số thời điểm, cầu thủ đã chơi chùng xuống, không đúng ý đồ của ban huấn luyện và đánh mất thế trận. Tôi không hài lòng về khả năng tận dụng cơ hội của các học trò. Với 5 trận không thắng, đương nhiên là tôi có áp lực. Nhưng tôi nghĩ, trong bóng đá phải có áp lực thì bản thân mình mới tiến bộ được. CLB Nam Định còn nguyên cơ hội lọt vào nhóm 8 đội cạnh tranh vô địch khi giai đoạn 1 khép lại, đồng nghĩa với tấm vé trụ hạng sớm. Chúng tôi còn một trận đấu nữa và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều chưa bứt lên".