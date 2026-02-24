Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Thanh Hóa sắp thoát án cấm chuyển nhượng từ FIFA, bổ sung gấp cầu thủ để trụ hạng V-League

Thiếu Bá
Thiếu Bá
24/02/2026 08:42 GMT+7

Đội Thanh Hóa vừa xoay sở được nguồn tài chính mới giúp họ có thể gỡ các lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA. Đây là tiền đề giúp họ có thể bổ sung lực lượng trong vòng ít ngày tới.

Giải quyết vấn đề tài chính, vấn đề sống còn của CLB Thanh Hóa

Sáng nay (24.2), lãnh đạo CLB Thanh Hóa cho biết: "Đội Thanh Hóa sẽ thanh toán 2 trong số 4 khoản nợ với các cầu thủ, HLV cũ. Đây là những khoản nợ khiến chúng tôi bị FIFA cấm chuyển nhượng. Sáng mai (25.2), chúng tôi tiếp tục xử lý 2 án phạt còn lại. Khi đó, Thanh Hóa sẽ thoát lệnh cấm chuyển nhượng".

CLB Thanh Hóa sắp thoát án cấm chuyển nhượng từ FIFA, bổ sung gấp cầu thủ để trụ hạng V-League - Ảnh 1.

CLB Thanh Hóa sẽ sớm thanh toán hết các khoản nợ đối với HLV và cầu thủ cũ

Ảnh: Minh Tú

Đến hết giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026, CLB Đông Á Thanh Hóa đối diện rất nhiều khó khăn khi vướng án cấm chuyển nhượng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Họ vẫn chưa thanh toán hết các khoản lương còn thiếu của HLV, cầu thủ cũ từ mùa giải trước.

Vì khó khăn tài chính và biến cố lớn nơi thượng tầng, CLB Thanh Hóa phải bán một loạt cầu thủ như Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ và Hoàng Thái Bình. Vài cái tên khác như Quế Ngọc Hải, Võ Nguyên Hoàng hay Lucas Ribamar cũng rời đi.

Nỗ lực vượt khó

Chỉ có khoảng 17 cầu thủ trong tay, HLV trưởng Mai Xuân Hợp vẫn chèo lái đội bóng xứ Thanh làm nên thành tích tốt. Trong 2 vòng đấu liên tiếp, họ cầm hòa Nam Định trên sân nhà và thắng CLB Công an TP.HCM ngay trên sân khách. Bất chấp khủng hoảng nhân sư, các cầu thủ Thanh Hóa vẫn vào sân với tinh thần thi đấu kiên cường.

CLB Thanh Hóa sắp thoát án cấm chuyển nhượng từ FIFA, bổ sung gấp cầu thủ để trụ hạng V-League - Ảnh 2.

Đội bóng xứ Thanh sẵn sàng trở lại với hình ảnh mạnh mẽ trước đây

Ảnh: Minh Tú

Song song với việc gỡ lệnh cấm chuyển nhượng, CLB Thanh Hóa sớm chuẩn bị phương án nhân sự với ít nhất 6 tân binh. Trong số đó, đáng kể có Amar Catic, cựu cầu thủ của PSV Eindhoven (Hà Lan). Cầu thủ đang tập luyện với CLB Thanh Hóa gần 2 tháng qua và chờ thời điểm được đăng ký thi đấu chính thức.

Thanh Hóa có 12 điểm sau 12 trận đấu và họ sẽ chơi trận đấu bù vòng 10 gặp CLB Công an Hà Nội ngày 24.2. Trận này, nhà cựu vô địch Cúp quốc gia vẫn phải chấp nhận đăng ký với chỉ 17 cầu thủ. Dự kiến, trận đấu với Hải Phòng thuộc vòng 14 V-League là thời điểm mà CLB Thanh Hóa kịp bổ sung các cầu thủ mới.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Mỹ Hải Phòng Quế Ngọc Hải Mai Xuân Hợp CLB Công an Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận