CLB Thanh Hóa sắp thoát án cấm chuyển nhượng từ FIFA, bổ sung gấp cầu thủ để trụ hạng V-League

Giải quyết vấn đề tài chính, vấn đề sống còn của CLB Thanh Hóa

Sáng nay (24.2), lãnh đạo CLB Thanh Hóa cho biết: "Đội Thanh Hóa sẽ thanh toán 2 trong số 4 khoản nợ với các cầu thủ, HLV cũ. Đây là những khoản nợ khiến chúng tôi bị FIFA cấm chuyển nhượng. Sáng mai (25.2), chúng tôi tiếp tục xử lý 2 án phạt còn lại. Khi đó, Thanh Hóa sẽ thoát lệnh cấm chuyển nhượng".

CLB Thanh Hóa sẽ sớm thanh toán hết các khoản nợ đối với HLV và cầu thủ cũ Ảnh: Minh Tú

Đến hết giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026, CLB Đông Á Thanh Hóa đối diện rất nhiều khó khăn khi vướng án cấm chuyển nhượng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Họ vẫn chưa thanh toán hết các khoản lương còn thiếu của HLV, cầu thủ cũ từ mùa giải trước.

Vì khó khăn tài chính và biến cố lớn nơi thượng tầng, CLB Thanh Hóa phải bán một loạt cầu thủ như Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ và Hoàng Thái Bình. Vài cái tên khác như Quế Ngọc Hải, Võ Nguyên Hoàng hay Lucas Ribamar cũng rời đi.

Nỗ lực vượt khó

Chỉ có khoảng 17 cầu thủ trong tay, HLV trưởng Mai Xuân Hợp vẫn chèo lái đội bóng xứ Thanh làm nên thành tích tốt. Trong 2 vòng đấu liên tiếp, họ cầm hòa Nam Định trên sân nhà và thắng CLB Công an TP.HCM ngay trên sân khách. Bất chấp khủng hoảng nhân sư, các cầu thủ Thanh Hóa vẫn vào sân với tinh thần thi đấu kiên cường.

Đội bóng xứ Thanh sẵn sàng trở lại với hình ảnh mạnh mẽ trước đây Ảnh: Minh Tú

Song song với việc gỡ lệnh cấm chuyển nhượng, CLB Thanh Hóa sớm chuẩn bị phương án nhân sự với ít nhất 6 tân binh. Trong số đó, đáng kể có Amar Catic, cựu cầu thủ của PSV Eindhoven (Hà Lan). Cầu thủ đang tập luyện với CLB Thanh Hóa gần 2 tháng qua và chờ thời điểm được đăng ký thi đấu chính thức.

Thanh Hóa có 12 điểm sau 12 trận đấu và họ sẽ chơi trận đấu bù vòng 10 gặp CLB Công an Hà Nội ngày 24.2. Trận này, nhà cựu vô địch Cúp quốc gia vẫn phải chấp nhận đăng ký với chỉ 17 cầu thủ. Dự kiến, trận đấu với Hải Phòng thuộc vòng 14 V-League là thời điểm mà CLB Thanh Hóa kịp bổ sung các cầu thủ mới.