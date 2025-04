CLB TP.HCM thêm một mùa giải nhọc nhằn đua trụ hạng

CLB TP.HCM NHỌC NHẰN GOM ĐIỂM

Ở vòng 18, CLB TP.HCM đã có trận hòa 1-1 đầy căng thẳng trước nhà đương kim vô địch Nam Định, với cái giá khá đắt là tấm thẻ đỏ của Đào Quốc Gia, cùng 5 thẻ vàng khác. Một điểm nhọc nhằn nhưng quý như vàng cho đội bóng có biệt danh "Chiến hạm đỏ", trong cảnh đang bị nung nóng bởi cuộc đua trụ hạng ngày càng khó lường. Trong 7 trận gần nhất, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương có đúng 1 chiến thắng, 4 hòa và 2 thua, có được vỏn vẹn 7 điểm. Chính tốc độ chậm chạp này khiến họ chỉ còn giữ khoảng cách 5 điểm so với đội áp chót Bình Định (16 điểm) - vị trí sẽ phải đi đá play-off. Vào lúc này, CLB TP.HCM (21 điểm) đang nằm trong nhóm CLB kèn cựa sít sao nhau gồm HAGL (21 điểm), Hải Phòng (21 điểm), Quảng Nam (20 điểm), SLNA (18 điểm). Rõ ràng, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương rất cần có một chiến thắng để tạm bứt lên, trong tình cảnh 2 đội xếp dưới đáy bảng xếp hạng gần đây đều bất ngờ có điểm. Tuy nhiên, từ mong muốn đến thực hiện là không dễ, vì họ hiện đang sở hữu hàng công khá tầm thường.

CLB TP.HCM (giữa) đang nỗ lực để có thể sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng Ảnh: Khả Hòa

Sau 18 vòng đã đấu, CLB TP.HCM chỉ có 15 lần sút tung lưới đối thủ, hơn được 3 đội đứng thấp nhất trong bảng xếp hạng vào lúc này. Đó cũng là lý do CLB TP.HCM luôn chơi rất quyết tâm và máu lửa nhưng nhận đến 9 trận hòa từ đầu mùa. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sẽ phải có trận xa nhà thứ 2 liên tiếp, lần này là làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Công an Hà Nội (CAHN). Nên nhớ, đội bóng của HLV Mano Polking có thể chơi chưa thật ổn định, nhưng luôn chơi rất tốt trên sân nhà với 5 thắng, 3 hòa và chỉ nhận 1 thất bại, trong khi CLB TP.HCM chỉ thắng 1, hòa 5 và thua 3 trong những lần đá sân khách. Sẽ không bất ngờ nếu một lần nữa "Chiến hạm đỏ" chọn cách chơi tử thủ để ra về với 1 điểm quý giá.

G IẤC MƠ VƯƠN MÌNH VẪN CÒN XA

Đã có lúc CLB TP.HCM là thế lực ở V-League, trong mùa bóng họ ganh đua quyết liệt với CLB Hà Nội và khép lại mùa giải 2019 với ngôi vị á quân nhờ tài thao lược của HLV Chung Hae-seong. Tiếc rằng họ đã không thể tận dụng cơ hội tuyệt vời đó để vươn mình thành một đội cạnh tranh giàu sức mạnh. Ngược lại, cuộc khủng hoảng tài chính khiến vài mùa bóng sau đó CLB TP.HCM phải vật lộn tồn tại với hầu bao eo hẹp. Đến mùa bóng này, bài toán kinh tế đã khả quan hơn, trong khi CLB cũng bổ nhiệm cựu CEO của Sabeco, ông Bennett Neo vào vai trò Phó chủ tịch để mở rộng nguồn tài trợ. Tuy nhiên, chuyên môn của đội bóng vẫn chỉ ở mức bậc trung. Đặc biệt, các ngoại binh của CLB TP.HCM vẫn chơi mờ nhạt, như Endrick mới ghi được 2 bàn trong khi Joao Pedro chỉ có 1 bàn thắng. Một hiệu suất quá kém cỏi nếu nhìn vào việc CLB này được transfermarkt định giá 3,13 triệu euro (xếp thứ 7 tại V-League).

HLV Phùng Thanh Phương bày tỏ: "Bóng đá chuyên nghiệp là phải có tiền, mà đây lại là khó khăn lớn nhất của CLB TP.HCM vài năm qua. Mùa bóng này, tình hình tài chính của đội đã đỡ căng thẳng hơn nhưng vẫn không nổi trội so với các đối thủ khác. Năm nay CLB TP.HCM có bước chuyển quan trọng khi hàng loạt trụ cột Tùng Quốc, Minh Tùng, Tuấn Tài, Ngọc Đức… lần lượt ra đi. Chúng tôi đang mạnh mẽ cấy dần những nhân tố trẻ làm bộ khung trụ cột mới như Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên, Thanh Long, Ngọc Long, Văn Bình. Tất nhiên, trong thời gian ngắn điều này sẽ khiến đội bóng chịu áp lực lớn vì các em cần thời gian trui rèn để cứng cáp. Rất may, cả đội bóng luôn chơi với tinh thần đoàn kết cao, cùng nhau tập trung tính toán từng trận một". HLV Phùng Thanh Phương ước tính CLB TP.HCM sẽ cần có 28 - 29 điểm để có thể trụ hạng an toàn. Điều này đồng nghĩa "Chiến hạm đỏ" sẽ cần thêm 7 điểm nữa, trong 8 trận còn lại, khởi đầu bằng trận gặp CAHN lúc 19 giờ 15 ngày 18.4.