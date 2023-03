Clip 'ba dượng nghi cho con 3 tuổi dùng ma túy đá' ở TP.HCM: Công an báo cáo gì?

Công an xã Bà Điểm, H.Hóc Môn (TP.HCM) vừa có báo cáo vụ việc đăng thông tin trẻ em sử dụng ma túy trên Facebook.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 24.3, Công an xã Bà Điểm phát hiện trên Facebook có bài viết từ trang cá nhân tên "Hoa Hoa Da" với nội dung: Mong mọi người chia sẻ giúp để công an vào cuộc để cứu bé... ở ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn.

Nội dung chia sẻ kèm theo 2 bức ảnh của 1 người đàn ông và người phụ nữ, cùng 5 đoạn clip có nội dung bé trai 3 tuổi bị người đàn ông cho hút chất nghi là ma túy đá.

Sau khi nhận được nội dung tin trên, Công an xã Bà Điểm đã xác minh địa chỉ ở ấp Hậu Lân như clip đăng tải. Qua kiểm tra hành chính tại địa chỉ này có 5 nhân khẩu sinh sống ở đây được gần 5 năm, đang kinh doanh buôn bán tạp hóa. Lực lượng công an kiểm tra và xác nhận tại địa chỉ này không có vụ việc bạo hành trẻ em, cho trẻ em hút ma túy như nội dung đã đăng tải trên mạng.

Clip bé T. bị ba dượng trói chân, cho dùng chất nghi ma túy đá ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau đó, anh T.M.T (30 tuổi, thường trú tại P.9, Q.Tân Bình, là cha ruột của 2 đứa trẻ trong đoạn clip trên mạng xã hội đăng tải) đến Công an xã Bà Điểm trình báo sự việc.

Qua làm việc, T. trình bày, năm 2018, T. và N.T.N (23 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) kết hôn, sinh 2 con. Bé trai là con thứ, tên T.N.A.T (3 tuổi). Năm 2021, do mâu thuẫn gia đình, N. ẵm 2 con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với 1 người tên là Lê Văn Bậm (44 tuổi, không rõ nhân thân, lai lịch).

Biết N. có chơi ma túy, nên tháng 12.2022, anh T. có lên Q.Tân Bình đón con lớn về nhà nuôi, còn bé A.T sống với mẹ.

Nhờ "Tina Tiên" chia sẻ vì tài khoản Facebook ít tương tác?

Cách đây mấy ngày, anh T. điện thoại cho N. và mượn tài khoản mạng xã hội "N.T" để bán hàng thì được đồng ý. Anh T. đăng nhập thì phát hiện các đoạn clip quay lại hình ảnh Bậm và N. cho cháu A.T sử dụng ma túy đá trong tin nhắn.

Đến 19 giờ 30 ngày 24.3.2023, anh T. đã đăng các đoạn clip trên cùng hình người đàn ông và người phụ nữ lên trang Facebook cá nhân "kẻ bị lãng quên".

Do địa chỉ Facebook của anh T. ít lượng người tương tác, do đó anh T. đã nhờ tài khoản "Tina Tiên" chia sẻ những nội dung trên, do tài khoản này có nhiều người theo dõi (vì "Tina Tiên" là bạn bè trên Facebook nên anh T. không rõ thông tin cá nhân, nhân thân, lai lịch và địa chỉ). Sau khi "Tina Tiên" chia sẻ các clip anh T. đăng, có những ai tiếp tục chia sẻ nữa thì anh T. không biết.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng kềm tác động vào bộ phận nhạy cảm của bé trai

Clip phản cảm đã có từ 4 - 5 tháng trước?

Liên quan các clip này, anh T. xác định đã có từ 4 - 5 tháng trước vì trong clip còn có cháu A.N mà cháu A.N đã được anh T. đưa về nuôi dưỡng tại nhà 4 tháng nay. Vụ việc xảy ra anh T. không rõ địa điểm ở đâu, chỉ thấy trên Facebook của N. có địa chỉ ở ấp Hậu Lân, Bà Điểm, Hóc Môn nên khi đăng các clip này, anh đăng địa chỉ này lên và nghĩ N. cùng Bậm đang sống tại đây.

Công an xã Bà Điểm đã cùng anh T. xác định địa điểm tại ấp Hậu Lân, nhưng anh T. không xác định được địa chỉ như nội dung đã đăng tải trên mạng.

Anh T. cung cấp thông tin cho công an: người đàn ông trong đoạn clip là người tình của N. tên là Lê Văn Bậm, 44 tuổi, không rõ nhân thân, lai lịch và nơi cư ngụ. Hiện N. và Bậm thuê nhà sống ở đâu thì anh T. không biết.

Công an xã Bà Điểm đã lập hồ sơ, xác minh vụ việc và chuyển hồ sơ về Công an H.Hóc Môn để tiếp tục xác minh làm rõ.

Như Thanh Niên đã thông tin, khuya 24, rạng sáng 25.3, những đoạn clip và hình ảnh ghi lại cảnh một em bé ở TP.HCM mặc tã bị một người đàn ông trói chân, tác động vào bộ phận nhạy cảm, cho sử dụng chất nghi là ma túy đá với sự chứng kiến của mẹ ruột lan truyền chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội, gây ra phẫn nộ.