Vĩnh Long: Khởi tố bị can xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi quen qua Facebook

Ngày 18.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Huỳnh Minh Hoàng (26 tuổi, ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Bị can Hoàng là người đã dụ dỗ bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội để xâm hại tình dục.

Bị can Huỳnh Minh Hoàng tại cơ quan công an NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, Hoàng và em Q. (14 tuổi, ngụ H.Tam Bình) quen biết nhau thông qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ. Ngày 12.2, Hoàng điều khiển xe máy BS 68D1 - 262.44 đi từ H.Hòn Đất, Kiên Giang đến khu vực chợ Cái Ngang (xã Mỹ Lộc, H.Tam Bình) để gặp Q.

Sau khi gặp nhau, Hoàng và Q. đi đến một nhà trọ thuộc ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Lộc, H.Tam Bình thuê phòng nghỉ và quan hệ tình dục. Sau khi Q. về nhà, gia đình phát hiện em bị xâm hại tình dục liền đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau đó, Hoàng bị công an triệu tập để điều tra. Tại cơ quan công an, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an H.Tam Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý vụ bị can Huỳnh Minh Hoàng xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi.